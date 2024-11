L’épouse de Bruce Willis explique pourquoi ses premiers symptômes de démence n’ont pas été détectés

Bruce Willis‘ tôt démence frontotemporale (DFT) les symptômes étaient difficiles à détecter pour une raison assez compréhensible.

Sa femme, Emma Heming Willis, a expliqué à la journaliste Katie Couric dans un interview pour Town & Country a publié mardi que la star de « Die Hard » souffrait depuis son enfance d’une maladie qui masquait l’un des signes avant-coureurs les plus prononcés de son mari.

« Pour Bruce, tout a commencé avec le langage. Il avait un grave bégaiement lorsqu’il était enfant », a déclaré Emma Willis à Couric.

L’ancien mannequin a déclaré que son bégaiement était ce qui « l’avait poussé à devenir acteur » en premier lieu.

Bruce Willis et Emma Heming Willis célèbrent le 60e anniversaire de Bruce Willis à Harlow le 21 mars 2015 à New York. Kévin Mazur via Getty Images

« Il est allé à l’université et un professeur de théâtre lui a dit : ‘J’ai quelque chose qui va t’aider.’ Grâce à ce cours, Bruce a réalisé qu’il pouvait mémoriser un scénario et être capable de le prononcer sans bégayer.

Emma Willis a poursuivi en disant que l’acteur « a toujours eu un bégaiement, mais il a su le dissimuler ».

« Au fur et à mesure que son langage commençait à changer, [seemed like it] C’était juste une partie d’un bégaiement, c’était juste Bruce », a expliqué Emma Willis. « Jamais dans un million d’années je n’aurais pensé que ce serait une forme de démence pour quelqu’un d’aussi jeune. »

Le couple assiste à une fête en 2013. Andrew H. Walker via Getty Images

La famille de la star de « Pulp Fiction » a annoncé publiquement son diagnostic l’année dernière.

«Malheureusement, les problèmes de communication ne sont qu’un symptôme de la maladie à laquelle Bruce est confronté. Même si cela est douloureux, c’est un soulagement d’avoir enfin un diagnostic clair », lit-on dans la déclaration partagée par son ex-femme, Demi Moore, et publiée. sur un site Internet pour l’Association pour la Dégénérescence Frontotemporale.

Emma Willis a déclaré à Couric que comprendre enfin ce qui arrivait à son mari « était la clé » pour l’aider et expliquer son diagnostic de FTD aux deux filles du couple – Mabel Ray, 12 ans, et Evelyn Penn, 10 ans.

« Cette maladie est mal diagnostiquée, elle est manquée, elle est mal comprise, donc parvenir enfin à un diagnostic était essentiel pour que je puisse apprendre ce qu’est la démence frontotemporale et pouvoir éduquer nos enfants », a déclaré Emma Willis. « Je n’ai jamais essayé de leur édulcorer quoi que ce soit. Ils ont grandi avec le déclin de Bruce au fil des années. Je n’essaie pas de les en protéger.

Bruce Willis et Demi Moore avec leur fille Rumer Willis lors d’un événement « Love, Loss & What I Wore » en 2011. Bruce Glikas via Getty Images

Moore, qui a été mariée à Bruce Willis de 1987 à 2000 et partage avec lui trois enfants adultes – Rumer, Scout et Tallulah – semblait faire écho au sentiment d’Emma Willis d’acceptation plus tôt ce mois-ci.

« Vous savez, je l’ai déjà dit. La maladie est ce qu’est la maladie », a déclaré Moore au public en acceptant un prix au Festival international du film des Hamptons, Les gens ont signalé. « Et je pense qu’il faut vraiment accepter profondément ce que c’est. »

L’ancien de « Ghost » a ajouté: « Mais là où il en est, il est stable. »

Même si Emma Willis éprouve « du chagrin et de la tristesse » à cause du diagnostic de son mari, elle a également laisser Les fans inquiets de Bruce Willis savoir en mars via Instagram que juste parce que l’ancien de « Moonlighting » souffre d’une maladie neurodégénérative, il y a encore beaucoup d’amour et de la joie dans leur foyer.

