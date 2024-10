L’épouse de Bruce Willis, Emma Heming, dit que leurs enfants ont vu l’acteur « décliner » avant le diagnostic de démence

Les deux filles d’Emma Heming et de Bruce Willis – Mabel, 12 ans, et Evelyn, 10 ans – ont vu la santé de leur père « décliner » bien avant son diagnostic déchirant de démence.

« Je n’ai jamais essayé de leur édulcorer quoi que ce soit. Ils ont grandi avec le déclin de Bruce au fil des années », a déclaré Heming, 46 ans, à propos de l’acteur de « Die Hard », 69 ans, dans un nouvelle interview avec Town & Country Magazinepublié mardi.

« Je n’essaie pas de les en protéger », a-t-elle ajouté.

Les filles d’Emma Heming et de Bruce Willis étaient au courant de la santé déclinante de leur père avant son diagnostic de démence. Emmahemingwillis/Instagram

Heming a discuté de l’expérience de Mabel et Evelyn avec la maladie de leur père dans une interview « Town & Country ». Peggy Sirota

Le mannequin a expliqué que la maladie de son mari est souvent « mal diagnostiquée », « manquée » et « mal comprise ».

« Enfin, il était essentiel d’établir un diagnostic », a-t-elle poursuivi, « pour que je puisse apprendre ce qu’est la démence frontotemporale et pouvoir éduquer nos enfants. »

Les signes de la bataille de Willis contre la démence frontotemporale (FTD) ne se sont pas produits du jour au lendemain, a expliqué Heming, soulignant qu’on lui avait initialement diagnostiqué une aphasie – une condition médicale qui peut affecter la capacité d’une personne à parler, écrire et comprendre le langage verbal et écrit – en 2022.

« Je n’ai jamais essayé de leur apporter quoi que ce soit », a-t-elle partagé. « Ils ont grandi avec le déclin de Bruce au fil des années. » Peggy Sirota

Heming a déclaré qu’elle n’avait pas essayé de « protéger » leurs enfants de la réalité de ses problèmes de santé. Peggy Sirota

« Ce que j’ai appris de notre thérapeute, c’est que si les enfants posent des questions, ils sont prêts à connaître la réponse », a déclaré Heming. Emmahemingwillis/Instagram

« Je dis que FTD chuchote, il ne crie pas. C’est difficile pour moi de dire : « C’est là que Bruce a fini, et c’est là que sa maladie a commencé à prendre le dessus », a-t-elle expliqué. « Il a été diagnostiqué il y a deux ans, mais un an auparavant, nous avions reçu un diagnostic vague d’aphasie, qui est un symptôme d’une maladie mais n’en est pas la maladie. »

Heming a décidé d’être ouverte avec ses jeunes enfants au sujet des problèmes de santé de leur père.

« Ce que j’ai appris de notre thérapeute, c’est que si les enfants posent des questions, ils sont prêts à connaître la réponse », a-t-elle déclaré.

Le modèle a expliqué que Willis avait commencé à montrer des signes bien avant qu’on lui diagnostique une aphasie en 2022. Emmahemingwillis/Instagram

« Je dis que FTD chuchote, il ne crie pas », a expliqué Heming. Emmahemingwillis/Instagram

« Si nous pouvions voir que Bruce était en difficulté, j’en parlerais avec les enfants pour qu’ils comprennent, mais cette maladie est chronique, progressive et terminale. Il n’y a pas de remède », a-t-elle ajouté.

Heming a noté qu’elle ne discute pas du « côté terminal » de l’état de Willis et qu’ils ne lui ont pas posé de questions sur son espérance de vie.

« Ils savent que papa ne va pas s’améliorer », a-t-elle noté.

La mère de deux enfants a révélé que ses filles savaient que Willis « ne va pas s’améliorer ». Emmahemingwillis/Instagram

Comme il n’existe aucun traitement contre la FTD, Heming s’est consacrée à la sensibilisation afin d’avoir « une certaine liberté d’agir dans ce domaine ».

« Je ne vais pas permettre que FTD fasse tomber toute notre famille. Bruce ne voudrait pas ça », a-t-elle déclaré.

« Ils vont me voir me battre pour notre famille, avoir un peu d’espoir et aider la prochaine famille. »

Elle et Heming ont épousé le père de cinq enfants en 2009. Instagram

L’acteur de « Die Hard » partage deux filles aînées avec son ex-femme Demi Moore. demimoore/Instagram

Heming a déclaré qu’elle avait été touchée par l’effusion d’amour qu’elle et sa famille ont reçu depuis qu’ils ont révélé le diagnostic de Willis en février dernier.

« Je voulais qu’ils nous voient faire notre déclaration familiale, et j’ai la chair de poule en pensant à la façon dont elle a été reçue avec tant d’amour et de compassion », a-t-elle déclaré. « Nous avons pu sensibiliser l’opinion à l’échelle mondiale et ils ont pu constater la portée et l’impact de leur père. C’est une belle chose.

Heming et Willis se sont mariés en 2009. La star de « Pulp Fiction » a également été mariée à Demi Moore de 1987 à 2000 et ils partagent trois filles : Rumer, 36 ans, Scout, 33 ans et Tallulah, 30 ans.