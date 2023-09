Dans une nouvelle interview révélatrice, Emma Heming, l’épouse de Bruce Willis, a admis « qu’il est difficile de savoir » si son mari est au courant de sa démence. En mars 2022, Willis a annoncé sa retraite d’acteur après avoir reçu un diagnostic d’aphasie. La famille Willis a depuis annoncé que l’état de santé de l’acteur s’était aggravé. démence frontotemporale .

« Ce que j’apprends, c’est que la démence est difficile. C’est dur pour la personne diagnostiquée. C’est également dur pour la famille. Et ce n’est pas différent pour Bruce, moi-même ou nos filles », a expliqué Heming. « Et quand ils disent qu’il s’agit d’une ‘maladie familiale’, c’est vraiment le cas. »

Marié depuis 2009, Heming partage ses filles Mabel, 11 ans et Evelyn, 9 ans, avec Willis, tous deux très conscients de l’état de santé de leur père.

« Nous sommes une famille très honnête et ouverte », a-t-elle déclaré à Hoda Kotb, lors de son apparition dans l’émission « Today ». « La chose la plus importante était… de dire quelle était cette maladie. Expliquez de quoi il s’agit, parce que quand on sait ce qu’est la maladie d’un point de vue médical, tout cela a du sens », a-t-elle déclaré à propos de la révélation du diagnostic de son mari au couple. enfants.

« Il était donc important que nous leur fassions savoir de quoi il s’agissait, parce que vous savez, je ne veux pas qu’il y ait de stigmatisation ou de honte liée au diagnostic de leur père ou à toute forme de démence. »

« Ce n’est pas ce que je voudrais pour elles », a admis Heming à propos de ses jeunes filles grandissant avec un parent malade. Elle a également déclaré que « cela leur apprend tellement de choses – sur la façon de prendre soin et d’aimer ».

« C’est une belle chose au milieu de la tristesse », a-t-elle ajouté.

Selon Heming, avoir un diagnostic était « une bénédiction et une malédiction » à ses oreilles. « Pour enfin comprendre ce qui se passait afin de pouvoir accepter ce qui est. Cela ne rend pas les choses moins douloureuses, mais le simple fait d’être dans l’acceptation… et d’être simplement au courant de ce qui arrive à Bruce, ça rend juste les choses un peu plus faciles. »

Lors de la comparution, Heming a été rejoint par Susan Dickinson, PDG de l’Association pour la dégénérescence frontotemporale, qui a fourni un contexte génétique de la maladie, en plus d’expliquer pourquoi elle est difficile à diagnostiquer.

Dickinson dit qu’en moyenne, il faut quatre ans aux personnes atteintes de démence frontotemporale pour recevoir un diagnostic correct. Ils sont souvent mal diagnostiqués, souvent atteints de dépression ou de trouble bipolaire en raison de leurs changements de comportement, voire même de maladie de Parkinson ou de sclérose latérale amyotrophique en raison de problèmes de mobilité.

Willis a également trois filles de son précédent mariage avec Demi Moore : Rumer, 35 ans, Scout, 32 ans et Tallulah, 29 ans.

Un représentant de Willis n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.