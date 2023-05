La femme de Bruce Willis parle du pronostic de son mari.

« Quand vous vivez dans le monde de la démence, vous savez que les options sont minces », a écrit Emma Hemming Willis sur Instagram à côté d’une photo d’elle avec un ami. « Mais certains ne prendront pas cette position allongée qui est la façon dont le changement est fait, et j’ai pu être témoin de la beauté de cette nuit dernière. »

Emma a félicité Max Lugavere pour son nouveau documentaire, « Little Empty Boxes », qui suit la bataille de sa mère contre la démence. Elle l’a félicité « pour être si courageux et vulnérable » avec son histoire « et soulignant l’importance de la santé du cerveau ».

« Son amour pour sa mère est puissant. Sa motivation à trouver des réponses auprès d’éminents experts de la santé est inspirante, puis être si aimable de partager cette information est une véritable bénédiction », a-t-elle écrit.

Le documentaire, réalisé par Lugavere et Chris Newhard, met en lumière le parcours de Lugavere alors qu’il « s’informe sur tout ce qu’il peut faire pour aider » sa mère. Emma a été tellement émue par le film qu’elle a dit que « ce serait un mauvais service absolu » s’il n’avait pas une énorme sortie.

L'ÉPOUSE DE BRUCE WILLIS, EMMA HEMING, EST » TELLEMENT BLESSÉE » QUE L'ACTEUR S'OCCUPE DU DIAGNOSTIC DE LA DÉMENCE

Sa section de commentaires était remplie de partisans de Bruce et d’Emma, ​​y ​​compris Lugavere lui-même qui a écrit : « Tu es un guerrier, et je suis si fier d’être dans ce combat avec toi », avec un emoji en forme de cœur.

L’ex-femme de Bruce, Demi Moore, a également commenté en écrivant : « J’ai hâte de le voir ! »

D’autres supporters comprenaient des fans qui ont également pris soin d’un être cher atteint de démence, l’un d’entre eux écrivant : « C’est quelque chose que personne ne comprend tant qu’il ne vit pas avec ou qu’il ne l’a pas vécu. Je soutiendrais toujours tout ce que vous faites. »

Emma a déjà parlé de ses difficultés à faire face au diagnostic de son mari, affirmant que s’occuper d’une personne atteinte de démence peut se sentir isolée et qu’il lui a fallu des efforts pour s’ouvrir à ce sujet car « c’était aussi très difficile d’en parler ».

« Si vous pouviez jeter un œil à mes messages et mes messages directs, honnête envers Dieu, vous penseriez que le monde entier est atteint de démence », a partagé Emma sur Instagram en mars. « Tant de gens viennent me voir maintenant et me disent, et j’ai même des amis maintenant, ‘Tu sais, ma grand-mère, ou un tel l’a eu’, et je me dis, ‘Pourquoi n’ai-je pas savoir?’ On n’en parle pas. »

Bruce a initialement reçu un diagnostic d’aphasie, un trouble neurologique qui affecte la capacité d’un individu à comprendre ou à exprimer la parole, en mars 2022.

Sa famille a annoncé plus tard, en février 2023, que l’aphasie n’était qu’un symptôme de son diagnostic plus large de démence frontotemporale.

« Depuis que nous avons annoncé le diagnostic d’aphasie de Bruce au printemps 2022, l’état de Bruce a progressé et nous avons maintenant un diagnostic plus précis : la démence frontotemporale (connue sous le nom de FTD) », a déclaré l’annonce, signée par Emma, ​​Moore et leurs enfants. « Malheureusement, les problèmes de communication ne sont qu’un symptôme de la maladie à laquelle Bruce est confronté. Bien que cela soit douloureux, c’est un soulagement d’avoir enfin un diagnostic clair. »

Depuis l’annonce, Emma a été très ouverte sur la façon dont son diagnostic a changé la façon dont elle et sa famille célèbrent leurs jalons.

Au cours des derniers mois, ils ont célébré le 68e anniversaire de l’acteur de « Die Hard » en tant que grande famille recomposée, ainsi que le 14e anniversaire de mariage d’Emma et Bruce.

L’une des choses qui a aidé Emma à traverser certaines des journées les plus difficiles est le soutien de ses proches.

Dans une autre publication Instagramelle a conseillé à ses abonnés de garder proches ceux qui les entourent et de ne pas « demander ce que vous pouvez faire » et « juste faire ».

« Cela m’a fait penser à quel point ces types d' »occasions spéciales » peuvent être difficiles pour les soignants », a révélé Emma. « Alors que d’habitude notre personne reconnaîtrait l’événement, maintenant son cerveau changeant ne peut tout simplement pas. Et c’est ce que c’est. »