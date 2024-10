L’épouse de Bruce Willis admet que ses premiers signes de démence ont été ignorés

Les symptômes de la démence de Bruce Willis ont d’abord été négligés.

Son épouse, Emma Heming Willis, a révélé comment Mourir dur Les premiers signes de démence de la star ont été écartés en supposant que son bégaiement d’enfance reviendrait.

« Bruce a toujours eu un bégaiement, mais il a su le dissimuler », a déclaré l’homme de 46 ans. Ville et campagne sur les premiers signes de la démence frontotemporale de l’acteur.

Elle a noté comment les symptômes de démence de Bruce « ont commencé avec le langage », ajoutant : « Pour Bruce, cela a commencé dans ses lobes temporaux et s’est ensuite propagé à la partie frontale de son cerveau. Cela attaque et détruit la capacité d’une personne à marcher, à penser et à prendre des décisions.

« À mesure que son langage commençait à changer, [seemed like it] c’était juste une partie d’un bégaiement, c’était juste Bruce », a-t-elle expliqué en outre.

« Jamais dans un million d’années je n’aurais pensé que ce serait une forme de démence pour quelqu’un d’aussi jeune », a déclaré Emma.

« Je dis que la FTD (Démence frontotemporale) chuchote, elle ne crie pas. C’est difficile pour moi de dire : « C’est là que Bruce a fini, et c’est là que sa maladie a commencé à prendre le dessus. » Il a été diagnostiqué il y a deux ans, mais un an auparavant, nous avions un diagnostic vague d’aphasie, qui est un symptôme d’une maladie mais n’est pas la maladie », a détaillé Emma Heming Willis sur ce que cela fait de voir Bruce Willis souffrir de cette maladie. .