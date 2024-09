L’épouse de Bruce Springsteen, Patti Scialfa, a un cancer du sang

L’épouse de Bruce Springsteen, Patti Scialfa, a révélé qu’on lui avait diagnostiqué une forme de cancer du sang en 2018.

Scialfa, aujourd’hui âgée de 71 ans, a parlé de sa santé pour la première fois dans le nouveau documentaire « Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band », qui a été présenté en avant-première dimanche au Festival international du film de Toronto.

Scialfa, qui est membre du célèbre groupe de soutien, a évoqué son diagnostic tout en expliquant pourquoi elle a choisi de prendre du recul par rapport à la scène à l’époque de la résidence « Springsteen on Broadway » de son mari en 2018.

L’épouse de Bruce Springsteen, Patti Scialfa, a révélé qu’on lui avait diagnostiqué un cancer du sang en 2018. Instagram/@officialrumbledoll

Scialfa, photographiée ici avec Springsteen en janvier, a parlé de sa santé dans le nouveau documentaire « Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band ». CBS via Getty Images

Le guitariste, photographié ici en train de chanter avec Springsteen en 1984, a partagé son diagnostic tout en expliquant sa pause avec le célèbre groupe. Image de fil

« Faire des tournées est devenu un défi pour moi. Cela affecte mon système immunitaire, je dois donc faire attention à ce que je choisis de faire et à l’endroit où je choisis d’aller », a-t-elle déclaré. selon Rolling Stone.

« De temps en temps, je viens à un spectacle ou deux et je peux chanter quelques chansons sur scène, et c’est un plaisir. C’est la nouvelle normalité pour moi en ce moment, et ça me va bien », a-t-elle poursuivi.

Scialfa a partagé que les médecins lui ont spécifiquement diagnostiqué un myélome multiple, un cancer qui « se forme dans un type de globule blanc appelé plasmocyte ». selon la clinique Mayo.

Scialfa a été spécifiquement diagnostiqué avec un myélome multiple. Rumbledoll officiel/Instagram

Scialfa, vu ci-dessus avec Springsteen en 2022, n’a pas assisté à la première du film dimanche. Getty Images pour les Albie Awards

Le guitariste, membre du E Street Band depuis 1984 et qui a épousé Springsteen en 1991, n’a pas assisté à la première du documentaire dimanche.

Cependant, Springsteen, 74 ans, était présent et a posé pour des photos sur le tapis rouge aux côtés de son compagnon de groupe de longue date Steven Van Zandt, du producteur de disques Jon Landau et du réalisateur du film, Thom Zimny.

Le chanteur de « Dancing in the Dark » avait l’air élégant mais décontracté dans un costume noir et une chemise blanche boutonnée.

Le chanteur de « Born in the USA » portait un costume noir lors de la première de dimanche. Getty Images

Il a pris des photos avec son camarade de groupe Steven Van Zandt, le producteur de disques Jon Landau et le réalisateur Thom Zimny. Getty Images

Scialfa avait déjà évoqué sa pause dans une interview en 2023, affirmant qu’elle avait pris une pause pour travailler sur un album solo et aider à prendre soin du premier petit-enfant du couple, Lily, dont leur fils Sam, 30 ans, accueilli en juillet 2022.

« Je ne me sentais pas vraiment nécessaire parce qu’il y avait beaucoup de musiciens sur scène. J’ai fait les deux premiers spectacles et quand j’ai vu comment tout se déroulait, je me suis dit : « C’est bien. C’est complètement intact. Je n’ai pas beaucoup de place pour ajouter quelque chose de spécial », » a-t-elle déclaré. a déclaré à l’Asbury Park Press cet octobre.

Springsteen et Scialfa résident dans le New Jersey et partagent également leur fils Evan, 34 ans, et leur fille Jessica, 32 ans.

Le couple, photographié ici en 1988, s’est marié en 1991. John Atashian/Getty Images

Springsteen, photographié ci-dessus avec Scialfa en 2021, a également été confronté à des problèmes de santé l’année dernière. Getty Images

Le patron a également dû faire face à des problèmes de santé et a reporté les dates de sa tournée mondiale l’année dernière.

Springsteen a expliqué qu’il avait besoin de temps pour se sentir pleinement guérir d’un ulcère gastroduodénalqui provoque le développement de plaies ouvertes sur l’estomac ou l’intestin grêle, selon la clinique Mayo.

Le crooner « né aux USA » est depuis a repris sa tournée et sera ensuite en tête d’affiche de l’Oriole Park au Camden Yards à Baltimore vendredi.