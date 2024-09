L’épouse de Bruce Springsteen annonce un diagnostic de cancer du sang

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer à lire. En saisissant votre adresse e-mail et en cliquant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui comprend notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

L’épouse de Bruce Springsteen, Patti Scialfa, a révélé qu’elle luttait contre une forme de cancer du sang depuis six ans.

Lors de la première du documentaire de Springsteen, « Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band », au Festival du film de Toronto, Scialfa a annoncé qu’on lui avait diagnostiqué un myélome multiple en 2018. Clinique MayoLe myélome multiple est « un cancer qui se forme dans un type de globule blanc appelé plasmocyte ».

En raison de ses problèmes de santé, Scialfa s’est éloignée de sa tournée actuelle avec le E Street Band de Springsteen, qui a débuté en février 2023 et se terminera en juillet 2025.

« Faire des tournées est devenu un défi pour moi », a déclaré Scialfa dans le documentaire, selon l’Associated Press. « Cela affecte mon système immunitaire, je dois donc faire attention à ce que je choisis de faire et à l’endroit où je choisis d’aller. »

Le guitariste a ajouté : « De temps en temps, je viens à un spectacle ou deux et je peux chanter quelques chansons sur scène, et c’est un plaisir. C’est la nouvelle normalité pour moi en ce moment, et ça me va bien. »

Scialfa a rejoint le E Street Band en 1984 et a épousé Springsteen en 1991. C’est lors de la résidence « Springsteen on Broadway » qu’elle a reçu pour la première fois son diagnostic de cancer.

Patti a déjà évoqué son intention de ne plus faire de tournées, mais n’a pas mentionné que sa santé en était la raison. En 2023, Scialfa a déclaré à l’Asbury Park Press qu’elle s’était éloignée de la tournée du E Street Band pour passer du temps avec son petit-fils.

Le fils de Springsteen et Scialfa, Son, a accueilli sa fille, Lily, en juillet 2022.

« Je ne me sentais pas vraiment nécessaire parce qu’il y avait beaucoup de musiciens sur scène », avait-elle déclaré au média à l’époque. « J’ai fait les deux premiers concerts et quand j’ai vu comment tout se déroulait, je me suis dit : « C’est bien. C’est complètement intact. Je n’ai pas beaucoup de place pour ajouter quelque chose de spécial ». »

« Et le plus important, c’est que j’avais un disque que je n’aurais pas pu terminer quand Bruce était à la maison parce qu’il est tout le temps en studio », a-t-elle poursuivi. « J’ai donc profité de cette opportunité pour faire mon disque. »

Springsteen a dû lutter contre ses propres problèmes de santé au cours de l’année écoulée.

Depuis le report initial de sa tournée l’été dernier en raison d’un ulcère gastroduodénal qui l’a rendu chanter si douloureux il n’a pas pu le faire pendant des mois, les problèmes de santé ont continué à tourmenter Springsteen.

Le « Né aux États-Unis » Le chanteur a dû reporter tous ses concerts dans un délai de 10 jours sur ordre des médecins en mai.

« Suite au report d’hier à Marseille en raison de problèmes vocaux, des examens et des consultations plus approfondis ont conduit les médecins à déterminer que Bruce ne devrait pas se produire pendant les dix prochains jours », peut-on lire dans un communiqué sur son Instagram.

« Dans ce contexte, des reports supplémentaires sont nécessaires pour l’aéroport Letnany de Prague (initialement prévu le 28 mai) et le stade San Siro de Milan (initialement prévu les 1er et 3 juin). De nouvelles dates pour ces concerts seront annoncées prochainement. Ceux qui souhaitent un remboursement pourront l’obtenir à leur point d’achat initial. Bruce récupère confortablement et lui et le E Street Band ont hâte de reprendre leur tournée européenne des stades qui a connu un énorme succès le 12 juin à Madrid, dans le magnifique Civitas Metropolitan. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.