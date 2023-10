L’épouse de Bob Menendez a tué un piéton avec sa voiture en 2018, selon les archives de la police

La petite amie de l’époque du sénateur Bob Menendez, aujourd’hui son épouse, a heurté et tué un piéton en décembre 2018, selon des dossiers de police récemment révélés.

Quatre mois après l’incident, Nadine Arslanian et Menendez, DN.J., auraient reçu une nouvelle Mercedes en cadeau dans le cadre de ce que les procureurs fédéraux ont décrit comme un complot de corruption visant à tirer profit du pouvoir et de l’influence de Menendez. Les archives de la police indiquent que la collision mortelle a gravement endommagé la Mercedes d’Arslanian.

L’accident, signalé pour la première fois mercredi par le Enregistrer journal de Bergen et Èmee Néw York Timess’est produit dans la nuit du 12 décembre 2018, à Bogota, dans le New Jersey.

Arslanian, qui n’a pas été inculpée, a déclaré à la police qu’elle conduisait sur Main Street lorsqu’un homme identifié plus tard comme étant Richard Koop « a sauté sur mon pare-brise », selon une vidéo du tableau de bord obtenue par NBC New York.

Koop a été retrouvé allongé sur la route avec « un grave traumatisme crânien, des saignements de l’arrière de la tête, des saignements du visage et de possibles fractures des jambes et des bras » lorsque la police est arrivée peu après 19h30, selon les rapports de police obtenus par NBC. News qui indiquait également que l’officier qui avait répondu avait décrit Koop comme inconscient et ne respirait pas.

Arslanian « saignait des mains » et avait heurté une voiture garée après avoir heurté Koop, selon les archives de la police.

« Pourquoi le gars était-il au milieu de la rue ? Je n’ai rien fait de mal, tu sais ? » a-t-elle dit à la police, selon la vidéo de la dashcam.

La police a également demandé le consentement d’Arslanian pour fouiller son téléphone portable.

« MS. Arslanian a initialement signalé que je pourrais fouiller son téléphone, m’a tendu son téléphone, puis a signalé peu de temps après qu’elle ne consentait plus à une fouille de téléphone portable. Je lui ai immédiatement rendu le téléphone de Mme Arslanian », a déclaré l’un des policiers dans un rapport.

La police a déclaré qu’Arslanian avait fait une déclaration disant que Koop « avait traversé la circulation et avait sauté sur son véhicule » et qu’elle avait déclaré « qu’elle n’avait pas observé M. Koop avant de le heurter avec son véhicule ».

La police a conclu qu’Arslanian n’était pas en faute et que « M. Koop marchait sur le trottoir et n’a pas traversé la rue à une intersection ou sur un passage pour piétons balisé.

Rien dans les dossiers de police n’indique qu’Arslanian ait été soumis à un test de dépistage de drogue ou d’alcool. Elle a indiqué qu’elle avait été confiée à « un ami » après que la police l’ait interrogée.

Sheri Breen, avocate de la famille Koop, a allégué qu’Arslanian a attendu plusieurs minutes avant d’appeler le 911. « Elle l’a laissé s’allonger sur le sol et elle a pris le temps de rester assise là à regarder avant de reculer, de déplacer à nouveau sa voiture et de le contourner », a déclaré Breen. NBC New York.

Breen a déclaré que Koop était sorti avec des amis et avait pris un Uber pour rentrer chez lui. « Il lui suffisait de traverser la rue pour se rendre chez lui lorsque l’accusé s’est précipité dans la rue et l’a frappé », a déclaré Breen.

Elle a déclaré que la famille Koop avait reçu un règlement de la compagnie d’assurance d’Arslanian, mais que ni Arslanian ni Menendez ne les avaient jamais contactés.

L’avocat d’Arslanian n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L’avocat, David Schertler, a déclaré au Times qu’il s’agissait d’un « accident tragique ».

Nadine Menendez arrive lundi au tribunal fédéral de New York. Michael Nagel / Bloomberg via Getty Images

« Je crois comprendre que cette personne a couru devant sa voiture et qu’elle n’était pas en faute », a-t-il déclaré au journal, affirmant que l’incident n’avait aucun rapport avec les accusations fédérales actuelles portées contre elle.

Menendez, qui fait face à des dizaines d’appels à la démission de la part de ses collègues démocrates, a déclaré mercredi aux journalistes à Capitol Hill qu’il s’agissait « d’un accident tragique et que nous pensons évidemment à la famille ».

Les dossiers de police indiquent que le véhicule d’Arslanian a subi « de lourds dommages à l’avant du véhicule en raison de la collision » et que « son pare-brise avant a été brisé et a subi des dommages du côté passager qui ont ensuite été déterminés comme provenant d’une voiture garée qu’elle a heurtée après avoir heurté M. Koop ».

La nouvelle de cet accident non signalé intervient après que les procureurs ont déposé une plainte. hommes d’accusation explosifst le mois dernier contre Menendez, son épouse et leurs prétendus complices.

Les procureurs ont déclaré qu’Arslanian avait commencé à sortir avec Menendez en février 2018 et l’avait rapidement mis en contact avec un homme d’affaires du New Jersey ayant des liens avec le gouvernement égyptien, Wael Hana. Hana aurait présenté le couple à un autre accusé dans le cadre du stratagème de corruption, un homme d’affaires nommé José Uribe.

Tous les quatre ont plaidé non coupable.

L’acte d’accusation indique qu’Arslanian « a été impliquée dans un accident de voiture vers décembre 2018 qui l’a laissée sans voiture. À plusieurs reprises jusqu’en janvier 2019 inclus », elle a envoyé des SMS à Hana « au sujet de son manque de voiture ». «

En janvier, quelques semaines seulement après la collision mortelle, Arslanian, Menendez, Hana et Uribe ont convenu que Menendez s’adresserait à un procureur pour tenter d’aider un associé d’Uribe « en échange d’une voiture », indique l’acte d’accusation.

Menendez l’a fait, selon l’acte d’accusation.

Par la suite, Hana et Uribe se sont mis au travail pour obtenir à Arslanian un cabriolet Mercedes-Benz d’une valeur de 60 000 $, ont indiqué les procureurs. Arslanian l’a acheté en avril 2019, avec un acompte comprenant 15 000 dollars en espèces d’Uribe, selon l’acte d’accusation. Uribe s’est ensuite occupé des paiements de financement mensuels, affirment les procureurs.

Après avoir récupéré la voiture, ont déclaré les procureurs, elle a envoyé une photo de celle-ci à Menendez. « Félicitations mon amour de la vie, nous sommes les fiers propriétaires d’une Mercedes 2019 », a-t-elle écrit, accompagné d’un emoji en forme de cœur.