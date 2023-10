L’épouse de Bob Menendez a mortellement heurté un homme avec sa voiture en 2018

Le 12 décembre 2018 vers 19h30, Richard Koop marchait dans la rue East Main à Bogota, New Jerseyquand la petite amie d’alors du sénateur Bob Menéndez a heurté et tué l’homme de 49 ans avec sa voiture.

La police n’a pas déterminé que Nadine Arslanian, qui a épousé le sénateur en 2020, était en faute, et n’a pas non plus fait l’objet d’accusations en lien avec l’accident. Les rapports de police n’indiquent pas non plus qu’elle a subi un test de dépistage de drogue ou d’alcool.

Mais un acte d’accusation fédéral récemment dévoilé accusant le sénateur, son épouse et trois hommes d’affaires du New Jersey d’un prétendu stratagème de corruption qui durerait des années affirme que Mme Menendez a acheté une décapotable Mercedes-Benz d’une valeur de 60 000 $ après l’accident – ​​en utilisant l’argent de l’un des coaccusés, accusé d’avoir soudoyé le sénateur pour bloquer une enquête criminelle distincte.

Images de caméras de surveillance, appels au 911, rapports de police et séquences vidéo du tableau de bord des voitures de police obtenu par Le New York Times et L’enregistrement du New Jersey ajoutent une nouvelle dimension aux accusations et soulèvent des questions supplémentaires sur l’incident lui-même et sur le fait de savoir si le sénateur – confronté pour la deuxième fois à une inculpation fédérale pour corruption – a joué un rôle.

L’acte d’accusation fédéral de 39 pages annoncé le 22 septembre mentionne seulement que Mme Menendez avait recherché la Mercedes après avoir été « impliquée dans un accident de voiture » en décembre 2019 qui « l’a laissée sans voiture ».

Quelques semaines plus tard, M. Menendez aurait cherché à s’immiscer dans une enquête criminelle liée aux activités de camionnage du co-accusé Jose Uribe, qui était alors sous le contrôle des procureurs du New Jersey. M. Menendez aurait contacté un procureur de la République « dans le but, par le biais de conseils et de pressions », de « résoudre ces questions favorablement », selon l’acte d’accusation.

« Tout est SUPER ! J’ai tellement hâte d’avoir une voiture la semaine prochaine. !!” Mme Menendez a envoyé un texto à un autre coaccusé, Wael Hana, après l’appel du sénateur, selon l’acte d’accusation.

En avril, quatre mois après le décès de Koop, M. Uribe aurait alors organisé la vente d’un cabriolet Mercedes-Benz à Mme Menendez après lui avoir remis 15 000 $ en espèces dans un parking.

Elle aurait ensuite utilisé 15 000 $ comme acompte et menti sur une demande visant à obtenir un prêt pour le cabriolet Mercedes-Benz C-300 de 60 000 $. M. Uribe a ensuite organisé des paiements de financement mensuels acheminés par l’intermédiaire de ses associés ou d’une société qu’il contrôlait, selon l’acte d’accusation.

Dans un message texte, elle aurait dit à M. Uribe qu’elle « n’oublierait jamais cela », puis aurait envoyé un message à M. Menendez pour lui annoncer la nouvelle.

« Félicitations mon amour de la vie », lui a-t-elle écrit, selon l’acte d’accusation. «Nous sommes les fiers propriétaires d’une Mercedes 2019.»

Mme Menendez, 56 ans, aurait rencontré son mari dans un restaurant IHOP et aurait commencé à se fréquenter en 2018, selon les procureurs. Le couple s’est fiancé un an plus tard et s’est marié lors d’une petite cérémonie dans le Queens en 2020.

Selon les membres de la famille qui ont parlé à Le New York TimesKoop quittait un Uber et traversait la rue pour se rendre à son appartement lorsqu’il a été heurté en décembre 2018.

Une vidéo de surveillance d’un magasin automobile voisin obtenue par les médias a capturé une partie de la collision, montrant une voiture heurtant Koop et l’envoyant sur le trottoir alors que la voiture freinait brusquement.

Un rapport d’incident du département de police de Bogota a indiqué que la voiture – qui était également une Mercedes – présentait « des dommages à l’avant du côté passager, qui ont ensuite été déterminés comme provenant d’une voiture en stationnement qu’elle avait heurtée après avoir heurté M. Koop ». Une photographie de la voiture obtenue par les avocats de la famille Koop montre un pare-brise brisé.

Les images de surveillance montrent que Mme Menendez est restée dans sa voiture, puis a déplacé le véhicule de quelques longueurs devant le corps de Koop.

« Un gars vient de sauter devant ma voiture », a déclaré Mme Menendez à un répartiteur du 911 environ quatre minutes après la collision, selon un enregistrement de l’appel examiné par Le New York Times.

Des images de la caméra du tableau de bord d’une voiture de la police de Bogota en décembre 2018 montrent Nadine Arslanian, alors petite amie et aujourd’hui épouse du sénateur américain Bob Menendez, sur les lieux d’un accident de voiture mortel. (Département de police de Bogota)

Un homme qui s’est présenté à la police sur les lieux comme étant un officier à la retraite de Hackensack, à proximité, était également arrivé pour aider Mme Menendez.

«Je ne la connais même pas», peut-on entendre l’homme dire sur les images de la caméra du tableau de bord de la voiture de police de l’incident. «C’est la femme de mon copain qui est amie avec elle. Il m’a dit : « Pourriez-vous me rendre service et l’emmener là-haut, parce que son amie vient d’avoir un accident de voiture. »

« Pourquoi ce type était-il au milieu de la rue ? » On peut entendre Mme Menendez demander à un officier dans la même vidéo. Elle a également répété à plusieurs reprises aux policiers qu’il « avait sauté sur mon pare-brise ».

Un rapport de police affirmait que « Mme Arslanian n’était pas responsable de cet accident » et que « M. Koop marchait sur la route et n’a pas traversé la rue à une intersection ou sur un passage pour piétons balisé ».

Un rapport d’autopsie a indiqué plus tard que Koop avait de l’alcool et du cannabis dans son organisme, bien que sa famille se demande pourquoi la police semble n’avoir pas vérifié si Mme Menendez avait les facultés affaiblies lorsqu’elle conduisait.

Un rapport de police a indiqué plus tard que la police avait recherché ses relevés téléphoniques, dans le but apparent de savoir si elle appelait ou envoyait des SMS depuis son téléphone au moment de l’incident, mais les rapports ultérieurs n’ont pas révélé si des informations avaient été découvertes.

Une enquête menée par l’unité d’enquête sur les accidents mortels du bureau du procureur du comté de Bergen et le bureau des enquêtes criminelles du bureau du shérif du comté de Bergen a traité et photographié les preuves de la scène, selon un rapport rédigé par un patrouilleur de Bogota plus de deux mois après l’accident.

Nadine Menendez est photographiée quittant le tribunal fédéral de Manhattan le 2 octobre. (Getty Images)

Le sénateur et son épouse ainsi que trois hommes d’affaires du New Jersey inculpés à leurs côtés dans le cadre d’un vaste acte d’accusation fédéral ont plaidé non coupables, et M. Menendez a résisté aux appels d’un nombre croissant de membres du Congrès à démissionner de leurs fonctions.

Mme Menendez aurait aidé son mari – qui présidait la puissante commission sénatoriale des relations étrangères – à entretenir des relations étroites avec des responsables égyptiens et l’aurait rejoint dans des discussions sur les ventes d’équipements militaires américains, selon les procureurs.

Elle aurait travaillé avec M. Hana pour présenter le sénateur aux responsables égyptiens et, en mai 2018, le sénateur a recherché des informations sensibles auprès du Département d’État américain concernant le personnel de l’ambassade américaine au Caire, qu’il lui a ensuite fournies, selon l’acte d’accusation. .

M. Hana aurait donné à Mme Menendez un travail de non-présentation dans son entreprise et 23 000 $ en paiements de logement pour éviter une procédure de saisie de l’une de ses propriétés, affirment les procureurs.

Elle est accusée d’avoir créé une société – Strategic International Business Consultants – pour recevoir des pots-de-vin présumés. Les documents de constitution ont été déposés le jour même où le prêteur a entamé une procédure de saisie de la propriété, selon les documents déposés.

Dans les formulaires de divulgation du Sénat, M. Menendez a indiqué que sa femme possédait des lingots d’or d’une valeur allant jusqu’à 250 000 dollars, que les archives fédérales montrent qu’ils ont vendus jusqu’à 400 000 dollars.

En mars 2022, Mme Mendendez a apporté deux lingots d’or d’un kilogramme à un bijoutier, selon l’acte d’accusation. Les procureurs affirment que les numéros de série indiquent qu’ils appartenaient auparavant au coaccusé, Fred Daibes, un important promoteur immobilier du New Jersey qui faisait séparément l’objet d’une enquête fédérale.

M. Menendez aurait demandé au Sénat de confirmer un candidat au poste de procureur américain dans le New Jersey qui serait indulgent avec Daibes. Ce candidat, Philip Sellinger, s’est finalement récusé de l’affaire.