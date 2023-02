L’épouse de Bam Margera, Nicole Boyd, aurait déposé une demande de séparation Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Bam Marguera et sa femme Nicole Boyd auraient rompu. L’ancien Âne l’épouse de la star depuis neuf ans a demandé la séparation de corps mercredi, selon des documents judiciaires obtenus par TMZ. Elle a cité des «différences irréconciliables» comme raison de la scission et a indiqué septembre 2021 comme date de leur séparation réelle.

Les anciens tourtereaux partagent un fils de cinq ans Phénix, et Nicole a également inclus des demandes de garde dans les documents. Elle aurait demandé sa garde légale et physique, mais autorisera Bam à obtenir des visites supervisées tant que ce sera dans la région de Los Angeles, en Californie, et qu’il couvrira les dépenses. Elle aurait également demandé au tribunal une pension alimentaire pour époux.

Le dossier de Nicole intervient après qu’elle et Bam ont commencé à se fréquenter en 2012 avant de se marier en Islande l’année suivante. Ils ont accueilli leur paquet de joie quatre ans plus tard et ont connu des hauts et des bas tout au long de leur romance alors que Bam luttait également contre la toxicomanie. Certains des problèmes ont été rendus publics, comme lorsque Bam a été arrêté pour un DUI en 2018 et envoyé en cure de désintoxication, et il a été en traitement et en dehors depuis.

Après les problèmes de toxicomanie et avant son dernier dépôt, Nicole a demandé la garde complète de Phoenix en 2021. Elle aurait déclaré qu’elle était disposée à donner à Bam des visites surveillées à l’époque en tant que famille et amis, y compris d’anciens Âne co-vedette Steve-Oa continué à essayer de l’aider à se rétablir.

En plus d’attirer l’attention sur sa séparation d’avec Nicole, Bam a récemment fait la une des journaux pour avoir apparemment menti sur le fait d’être doué pour le défunt Elvis Presleyla robe et la bague de Priscille Presley lors d’une rencontre avec l’ex-femme du “King of Rock ‘N’ Roll” et son fils Navarone. Priscilla a publié une déclaration affirmant que les objets n’appartenaient pas à son défunt ex-mari et s’est sentie “trahie” par la star controversée.

“À notre insu à l’époque, Bam a choisi de diffuser ces photos accompagnées de fausses informations et de récits”, a déclaré Priscilla dans le communiqué. «Après ce que Bam a choisi de faire, mon fils et moi ne voulons plus communiquer avec lui. Je le considère comme un individu malhonnête et instable. Je n’avais aucune idée de qui il était ou qu’il filmait chez moi sans mon consentement.

Bam s’est excusé plus tard pour ses actions. “Je suis vraiment désolé et gêné, et je ne peux pas m’excuser assez d’avoir agi comme un crétin”, a-t-il écrit dans un message. « Navarone m’a donné une robe et une bague que j’ai données Phil [his dad] faire partie des trucs d’Elvis de Phil. Je fais à Navarone un collier Heartagram à 10 000 $ parce que j’aime son groupe @themguns avec l’espoir d’enregistrer et de tourner. Je suis désolé. 💜.”

