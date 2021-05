L’épouse d’Ayushmann Khurrana, Tahira Kashyap, connaît des «effondrements et des pannes» au milieu de la pandémie de COVID-19 et partage une épreuve – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: L’épouse de l’acteur Ayushmann Khurrana, auteure et réalisatrice, Tahira Kashyap, s’est ouverte sur le blues qu’elle ressent au milieu de la pandémie de coronavirus.

Tahira est allée sur son Instagram mardi 4 mai pour partager une vidéo d’elle-même parlant de son état mental actuel et étendant sa compassion et son amour à tous ceux qui souffrent.

Dans la vidéo que Tahira a sous-titrée, «Se sentir vulnérable … restons unis», l’écrivain «Les 12 commandements d’être une femme» a déclaré: «Vous savez que je rencontre souvent des légendes comme« Je l’ai trouvé mignon pourrait le supprimer plus tard ». Cela m’est arrivé assez souvent, sauf que je ne me sens pas du tout mignonne. Il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a du désespoir, souvent des effondrements et des pannes et le sentiment d’être vaincu et ces émotions ne parviennent jamais à mes médias sociaux mais aujourd’hui j’ai envie de partager et je ne pense pas que je vais le supprimer plus tard . Je suis désolé pour tout ce que nous traversons. Autant que je veux dire que je comprends votre douleur, je ne peux vraiment jamais comprendre et peut-être que la même chose se passe aussi dans l’autre sens.

Confessant que nous devons accepter la réalité et que nous avons le droit d’être en colère, Tahira a souligné la nécessité de prendre du temps pour une prière silencieuse.

«Certaines douleurs sont physiques, d’autres mentales ne comparant pas celle qui est la plus dure. La bataille est engagée et nous perdons beaucoup de soldats. Mais en ces temps, au milieu de tout ce que vous ressentez, je vous demande d’accommoder une prière silencieuse, un peu de compassion et un cœur à partager. Nous avons tout à fait le droit de ressentir de la colère, tout le droit d’exprimer votre opinion sur ce que nous devons, il n’y a pas d’humanité à être délirant. Mais gardez une partie de la journée pour prier et avoir un cœur à partager. Je voulais juste partager ça », a déclaré Tahira.

Auparavant, Ayushmann et Tahira avaient contribué au Fonds de secours du ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, pour aider les personnes touchées par la pandémie COVID dans l’État.

Ayushmann et Tahira étaient des amoureux du lycée et se sont mariés en 2008. Le couple est également les parents de son fils Virajveer et de sa fille Varushka.

Sur le plan du travail, Ayushmann, sera vu dans Chandigarh Kare Aashiqui, le docteur G et Anek.