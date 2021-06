L’épouse d’Aparshakti Khurana, Akriti, fait étalage d’un baby bump alors que l’acteur annonce une grossesse dans un article hilarant

L’acteur Aparshakti Khurana et sa femme Aakriti Ahuja vont bientôt parcourir le chemin de la parentalité. Le couple attend son premier enfant ensemble.

Aparshakti Khurana a fait l’annonce sur sa page Instagram officielle. Dans le post, Aakriti est vue exhibant sa bosse de bébé sur la photo monochrome tandis qu’Aparshakti embrasse la bosse.

La légende disait: « Verrouillez-moi kaam pour étendre ho nahi paya, humne socha family salut étendre kar lete hain (Impossible d’étendre le travail pendant le verrouillage, nous avons donc décidé d’agrandir notre famille) #preggeralert. »

Même Aakriti a partagé la nouvelle sur sa page Instagram en la sous-titrant: « Faire notre part pour ajouter à cette génération de baby-boomers. #PreggerAlert. »

Akriti est le fondateur d’une société de gestion d’événements appelée « LaFeria Events ». Le couple s’est marié en 2014. Ils se seraient rencontrés pour la première fois à Chandigarh dans un cours de danse.

De nombreuses stars de Bollywood sont devenues parents au début de cette année. Des célébrités comme Anushka Sharma et Virat Kohli ont donné naissance à une magnifique petite fille, Vamika. Kapil Sharma et sa femme Ginni Chatrath ont également eu la chance d’avoir un petit garçon en février de cette année. Et le plus récent était Kareena Kapoor Khan et Saif Ali Khan qui ont accueilli leur deuxième petit garçon le 21 février.

Aparshakti sera bientôt vu dans son premier film solo aux côtés de Pranutan Bahl intitulé « Helmet », réalisé par Satram Ramani. Le film met également en vedette Abhishek Banerjee et Ashish Verma.