L’épouse d’Alvaro Morata a critiqué les menaces « honteuses et inacceptables » qu’elle a reçues sur les réseaux sociaux après que l’Italie a éliminé l’Espagne de l’Euro 2020 mardi.

Morata, qui joue en prêt à la Juventus de l’Atletico Madrid, a commencé sur le banc à Wembley mais est venu marquer un égaliseur à la 80e minute contre le Azzurri pour annuler le premier match de Federico Chiesa et porter la demi-finale aux prolongations.

L’ancien attaquant de Chelsea a ensuite vu son penalty sauvé alors que l’Italie s’imposait 4-2 aux tirs au but pour se qualifier pour la finale de dimanche.

Alice Campello, la femme de Morata, qui est italienne, posté sur des histoires Instagram certains des messages menaçants qu’elle a reçus écrits en italien après le match.

« Votre mari a un cancer… vos enfants aussi » était l’un des textes qu’elle a reçu, alors que un autre a dit: « Ne t’avise pas de poster une photo du but de Morata ou j’irai chez toi et je te brûlerai en live sur Instagram. »

Campello a répondu à l’abus et a écrit : « Honnêtement, je ne souffre pas par rapport à ces messages, à vrai dire. Je ne pense pas que ce soit un facteur ‘italien’ mais d’ignorance. Je pense cependant que si cela était arrivé à une femme plus fragile , ça aurait été un problème.

Alvaro Morata a été critiqué tout au long de l’Euro 2020 pour ses performances devant le but. Photo de FACUNDO ARRIZABALAGA/POOL/AFP via Getty Images

« Rappelons-nous que c’est un sport pour s’unir pour ne pas évacuer ses frustrations. J’espère vraiment qu’à l’avenir, des mesures sérieuses pourront être prises pour ce type de personnes car c’est honteux et inacceptable. »

Plus tôt dans le tournoi, Morata a déclaré lors d’une conférence de presse que lui et sa famille avaient « reçu des menaces de mort et des insultes » après le match nul 1-1 de l’Espagne contre la Pologne lors de la phase de groupes.

L’entraîneur espagnol Luis Enrique a publiquement soutenu son joueur et a déclaré que les menaces devraient être « mises entre les mains de la police ».

Morata, 28 ans, a été critiqué tout au long du tournoi en Espagne pour son manque d’efficacité, mais son but contre l’Italie a fait de lui le meilleur buteur de son pays en finale de l’Euro avec six buts, un de plus que Fernando Torres.

Après la sortie de l’Espagne mardi, Luis Enrique a défendu Morata et a félicité le joueur d’avoir fait face à tant de pression.

« Il a dû supporter beaucoup de choses difficiles dans ce Championnat d’Europe et a montré un niveau énorme », a déclaré Luis Enrique. « Morata a eu un problème physique, mais il a pris le penalty. Je dois le féliciter pour sa personnalité. »

En mars, Morata a abordé l’importance de la santé mentale pour les joueurs de football et a révélé qu’il avait failli souffrir de dépression lors de sa première saison à Chelsea et qu’il avait depuis consulté un psychologue pour l’aider à faire face à la pression quotidienne.