L’épouse allemande de l’EI, qui a enchaîné au soleil une esclave yézidie de cinq ans et l’a laissée mourir de soif, puis a pointé un pistolet sur la tête de la mère de l’enfant pour l’empêcher de pleurer, est condamnée à 14 ans de prison.

Une Allemande qui a rejoint l’État islamique et a enchaîné une esclave yézidie de cinq ans, la laissant mourir de soif sous un soleil de plomb, a été condamnée à 14 ans de prison par un tribunal de Munich.

Jennifer Wenisch, originaire de Lohne en Basse-Saxe, a rejoint l’EI en Irak et a laissé la jeune fille mourir de soif pour avoir mouillé son lit en août 2015.

Elle et son mari d’alors, un combattant de l’Etat islamique, avaient acheté la jeune fille yézidie et sa mère comme esclaves domestiques et avaient ensuite commis d’horribles actes d’abus.

La femme a fait valoir devant le tribunal que son mari avait retenu la jeune fille et l’avait laissée mourir, mais les juges ont décidé qu’elle était également responsable du sort de la jeune fille.

Les procureurs ont également souligné que Wenisch avait ensuite pointé un pistolet sur la tempe de la mère esclave et menacé de lui tirer dessus pour tenter de l’empêcher de pleurer sur le sort horrible de sa fille.

Le tribunal régional supérieur de Munich a inculpé ce matin Wenisch, 32 ans, de réduction en esclavage ayant entraîné la mort et l’a accusée d’avoir « agi par mépris envers les autres êtres humains ».

L’accusée Jennifer Wenisch arrive dans une salle d’audience pour son procès à Munich, le 25 octobre 2021.

Cette condamnation intervient après que la Cour fédérale de justice d’Allemagne a rejeté l’appel de Wenisch, qui avait été initialement reconnu coupable en octobre 2021 de deux chefs de crimes contre l’humanité par réduction en esclavage, dans un cas ayant entraîné la mort, de complicité de tentative de meurtre et d’appartenance à un groupe terroriste. organisation terroriste à l’étranger.

Wenisch a été arrêtée alors qu’elle tentait de renouveler ses papiers d’identité à l’ambassade d’Allemagne à Ankara en 2016, et expulsée vers l’Allemagne.

Son ancien mari, un citoyen irakien identifié uniquement sous le nom de Taha Al-J., a été reconnu coupable par un tribunal de Francfort en novembre 2021 de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de coups et blessures ayant entraîné la mort.

Il a été condamné à la réclusion à perpétuité.

La mère de la jeune fille, qui a survécu à la captivité, a témoigné lors des deux procès.

Après sa conversion à l’islam, Wenisch a été recrutée par l’organisation terroriste à la mi-2015 dans la soi-disant police de la moralité de la hisbah du groupe.

Elle a patrouillé les parcs urbains de Falloujah et de Mossoul occupés par l’EI, armée d’un fusil d’assaut AK-47, d’un pistolet et d’un gilet explosif.

Elle a été chargée par le groupe de garantir des règles strictes de l’EI en matière de code vestimentaire, de comportement en public et d’interdiction de l’alcool et du tabac.

Groupe de langue kurde originaire du nord de l’Irak, les Yézidis ont été spécifiquement ciblés et opprimés par les djihadistes à partir de 2015. Sur la photo : une jeune fille yézidie fuyant les violences se repose à la frontière avec la Syrie en 2014.

La membre allemande de l’Etat islamique a initialement été condamnée à 10 ans de prison en 2021 pour son implication dans la mort d’une esclave yézidie de cinq ans.

La loi allemande autorise la peine d’emprisonnement à perpétuité dans les cas où les actes d’un accusé entraînent la mort d’une personne.

Le procès initial de Wenisch a débuté en avril 2019 et constitue l’un des premiers exemples de procédures judiciaires concernant le traitement brutal des Yézidis par le groupe État islamique.

Groupe de langue kurde originaire du nord de l’Irak, les Yézidis ont été spécifiquement ciblés et opprimés par les djihadistes à partir de 2015.

L’avocate des droits humains basée à Londres, Amal Clooney – qui a participé à une campagne pour que les crimes de l’Etat islamique contre la communauté yézidie soient reconnus comme un « génocide » – faisait partie de l’équipe représentant la mère de la jeune fille yézidie.

L’Allemagne a inculpé plusieurs ressortissants allemands et étrangers de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis à l’étranger, en utilisant le principe juridique de compétence universelle qui permet de poursuivre les crimes même s’ils ont été commis dans un pays étranger.