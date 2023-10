Le mari d’une FEMME a été mutilé à mort par leur animal de compagnie quelques semaines seulement après qu’elle ait partagé une publication sur Facebook préconisant de blâmer les propriétaires pour le mauvais comportement des chiens.

Karen ‘Maree’ Anderson, 64 ans, et son mari Noel Backhouse, 66 ans, ont été attaqués par leur animal de compagnie Rottweiler, Ruben, à leur domicile à Allens Rivulet, en Australie, dimanche soir.

L’horrible attaque a laissé Noel avec des morsures mortelles aux mains et aux bras tandis que sa femme a été hospitalisée pour des blessures au bas des jambes.

S’adressant aux médias lundi, l’inspecteur de la police de Tasmanie, Colin Riley, a déclaré que l’attaque semblait être aléatoire.

« C’est une famille qui a eu un animal de compagnie adoré », a déclaré M. Riley.

« Malheureusement, cet animal s’est retourné contre eux et cela a eu des conséquences tragiques. »

Cela survient alors que l’été dernier, Karen – qui est enseignante – a partagé un message qui semblait soutenir l’idée qu’un chien agressif était la faute du propriétaire.

Le message disait : « Dans les années 70, ils ont blâmé les Dobermans. Dans les années 80, on accusait les bergers allemands d’en être responsables.

« Dans les années 90, on accusait les Rottweilers. Maintenant, ils accusent le Pitbull. Quand vont-ils blâmer les humains ?

Ruben a maintenant été euthanasié et les deux autres animaux de compagnie du couple – un bouledogue français et un berger allemand – ont été saisis par la municipalité pendant qu’une enquête est menée.

Noel a déjà été victime d’une attaque sauvage, puisqu’il y a à peine un an et demi, il a été attaqué par un pitbull alors qu’il promenait ses trois chiens.

Karen a partagé une photo de ses blessures par la suite et l’a légendée : « Pour tenter d’assurer la sécurité de Ruben, Noel a été gravement mordu.

« Le propriétaire est arrivé à vélo et est reparti lorsque la police a été appelée.

« Je suis tellement en colère qu’un idiot comme celui-ci pense que c’est normal de laisser son chien se déplacer librement pendant qu’il le suit sur son vélo… sans aucun contrôle sur l’animal. »

Ruben était considéré comme un exemple de la race et a reçu deux trophées et deux rubans après avoir remporté le prix du meilleur chien de race d’État et du meilleur chien de race d’État opposé lors d’une exposition en novembre dernier.

Selon Courrier quotidien Australie un voisin a depuis lancé une initiative communautaire pour aider à prendre soin des autres chiens du couple pendant que Karen se rétablit.

Cela intervient dans le cadre d’un projet visant à interdire les intimidateurs XL au Royaume-Uni après une série d’attaques sauvages.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que la race serait interdite en vertu de la dangereuse loi sur les chiens dangereux.

S’engageant à adopter de nouvelles lois d’ici la fin de l’année, il a promis de travailler « rapidement » pour protéger le public.

Le Premier ministre a déclaré dans une vidéo publiée sur X/Twitter : « Ces chiens sont dangereux et je tiens à rassurer le public, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. »

En septembre, un homme est décédé dans le Staffordshire après avoir été agressé devant une école primaire.

Des passants courageux ont tenté d’arracher l’homme aux chiens après l’avoir attaqué à quelques mètres des enfants terrifiés qui quittaient l’école.

Et plus tôt ceci Un mois plus tard, des cris effrayants ont été entendus alors qu’un « XL Bully » mutilait un enfant en bas âge à Catherine Grove, Greenwich, Londres.

Le garçon de 20 mois a été transporté d’urgence à l’hôpital et ses voisins ont décrit à quel point l’horrible attaque ressemblait à un film d’horreur.

