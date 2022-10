L’époque du gouvernement anarchique du Brésil est peut-être révolue – mais Lula da Silva devra faire face à des défis dans un pays divisé | Nouvelles du monde

La vague d’émotion et de bonheur débridé qui a accueilli Lula da Silva sur l’avenue Paulista au centre-ville de Sao Paulo, remplie de dizaines de milliers de partisans, était un signe palpable que le Brésil allait changer de cap politique.

Mais le nouveau président prendra le pouvoir en janvier de l’année prochaine dans un pays en proie à des problèmes qu’il pourrait bien avoir du mal à surmonter.

Lula da Silva, connu universellement sous le nom de Lula, est né dans la pauvreté. Ancien cireur de chaussures, ouvrier d’usine puis responsable syndical, il a lentement gravi les échelons politiques, échouant à trois reprises à la présidence avant d’atteindre enfin son objectif en 2002.

Il a pris sa retraite en 2011 avec un taux d’approbation de 80%, mais une série de scandales a conduit à son emprisonnement pour corruption, plus tard annulé, et maintenant il s’est de nouveau hissé au sommet de la politique brésilienne.

La liste des “choses à faire” de Lula est très, très longue.

Le Brésil est terriblement divisé politiquement et socialement. Près de la moitié du pays n’a pas voté pour lui et malgré M. da Silva assure la présidence, de nombreux partisans de Jair Bolsonaro occupent des postes municipaux de haut niveau dans tout le pays et contrôlent le Congrès. Cela rendra les changements majeurs à la stratégie gouvernementale difficiles à réaliser facilement.

Son problème le plus urgent sera peut-être de remédier à la disparité des richesses dans le pays.

On estime que 100 millions de personnes vivent dans la pauvreté, tandis que plus de 30 millions de Brésiliens sont confrontés à une faim aiguë.

Reflétant ses promesses et ses politiques du début des années 2000, M. da Silva promet de mettre fin à la pauvreté, d’augmenter l’éducation, d’améliorer les soins de santé et le logement, tout en s’engageant à superviser le début d’une énorme reconstruction des infrastructures.

La manière dont tout cela sera payé n’a pas été expliquée ni chiffrée de manière détaillée.

Les conditions économiques de ses premières années au pouvoir sont complètement différentes maintenant.

Le boom des matières premières qui lui permettait d’orienter les financements vers d’immenses projets sociétaux n’existe plus.

Comme beaucoup des plus grandes économies du monde, le Brésil est déjà aux prises avec la crise économique mondiale actuelle et les coûts causés par la pandémie de COVID, qui a tué plus de 700 000 personnes ici.

Sous M. Bolsonaro, la forêt amazonienne a été présentée comme une source de richesse sans fin avec sa conviction que l’exploitation de ses énormes ressources naturelles était dans l’intérêt national.

La foule éclate de joie après la victoire de Lula



Cela signifiait que la déforestation augmentait chaque année. Au fur et à mesure que les arbres ont été abattus, les bûcherons et les éleveurs se sont installés. Lula prévoit d’arrêter tout cela.

Mais l’agro-industrie est énorme et son soutien et son financement des politiciens qui sont coupés du même tissu que M. Bolsonaro sont bien reconnus, et ils sont toujours en poste.

Cependant, les dirigeants mondiaux se sont effondrés pour féliciter M. da Silva et l’Amazonie est l’un des problèmes clés pour chacun d’eux.

Joe Biden, Emmanuel Macron, Rishi Sunak et Vladimir Poutine ne sont que quelques-uns de ceux qui ont été en contact avec le nouveau président.

Image:

Le peuple brésilien se rassemble le jour du second tour de l’élection présidentielle à Sao Paulo



Beaucoup connaissent l’homme, autrefois décrit par Barack Obama comme “l’homme politique le plus populaire au monde”, et il semble qu’ils l’aiment tous, même s’il faut noter qu’ils sont probablement tout aussi heureux de voir le dos de M. Bolsonaro.

La présidence de M. da Silva sera très différente dans le style et dans le fond de celle de son prédécesseur.

Les jours de gouvernement anarchique, agressif, décisif et chaotique qui ont caractérisé les quatre années de M. Bolsonaro prendront fin.

Mais ce ne sera pas une période facile pour le nouveau président. Le pays est toujours divisé et cela n’a pas changé en une seule journée d’octobre.