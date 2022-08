L’épopée historique de la vedette de Viola Davis sortira en Inde le Dussehra 2022

Mettant en vedette l’actrice primée aux Oscars Viola Davis dans le rôle principal, l’épopée historique The Woman King sortira en salles en Inde le 5 octobre, coïncidant avec le festival de Dussehra. Le film promet une expérience pleine d’action avec des femmes au premier plan.

Sony Pictures Entertainment India a annoncé la date de sortie du film sur son compte Instagram officiel en partageant la première affiche et en écrivant : “Un guerrier devient une légende ! Ne manquez pas l’occasion de voir cette épopée historique #TheWomanKing arriver en salles le 5 octobre, en anglais et en tamoul.”

The Woman King est l’histoire remarquable de l’Agojie, l’unité entièrement féminine de guerriers qui a protégé le royaume africain du Dahomey dans les années 1800 avec des compétences et une férocité, contrairement à tout ce que le monde a jamais vu. Inspiré de faits réels, le film suit le parcours émotionnellement épique du général Nanisca, interprété par Viola Davis alors qu’elle entraîne la prochaine génération de guerriers à affronter les ennemis déterminés à violer leur honneur et à détruire leur mode de vie.





Réalisé par Gina Prince-Bythewood, le film hollywoodien fait tout le bruit qu’il faut à travers le monde, attirant l’attention des critiques et des fans ainsi que le buzz sur une éventuelle nomination aux Oscars. Viola Davis avait déjà remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour le drame de 2016 Fences.

Outre Viola, The Woman King comprend un casting stellaire comprenant l’actrice de The Underground Railroad Thuso Mbedu, la renommée de Captain Marvel Lashana Lynch, la renommée de Star Wars John Boyega, la renommée de Harry Potter Hero Fiennes Tiffin et l’actrice de The Batman Jayme Lawson.

Le film sera présenté en première mondiale au 47e Festival international du film de Toronto le 9 septembre. Avant de sortir en Inde, la vedette de Viola Davis devrait sortir en salles aux États-Unis d’Amérique le 16 septembre.