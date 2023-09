L’EPL va réaliser un nouveau documentaire choquant sur les officiels de match

Des discussions ont eu lieu entre la Premier League et les principaux diffuseurs britanniques au sujet d’un nouveau documentaire sur la vie des arbitres de la ligue.

Selon un article récent, une société de production indépendante a contacté les trois détenteurs de droits nationaux au sujet de la diffusion de l’émission. Le Daily Mail rapporte que des discussions sur cette possibilité ont déjà eu lieu entre Sky Sports, TNT Sports et Amazon Prime.

Ils notent néanmoins qu’il n’a pas encore été approuvé par le Professional Game Match Officials Limited (PGMOL). L’année dernière à la même époque, l’ancien officiel de la Premier League, Howard Webb, a été nommé premier arbitre en chef du PGMOL.

En outre, il a travaillé pour accroître la transparence au sein du pouvoir exécutif, augmentant ainsi la possibilité que celui-ci soutienne le documentaire.

Quelle est l’idée derrière le nouveau documentaire sur les arbitres de Premier League ?

Le nouveau concept documentaire semble reposer sur l’idée selon laquelle les arbitres doivent être humanisés. En outre, ils souhaitent que leurs partisans comprennent mieux les défis auxquels ils sont confrontés dans le cadre de leur travail.

Les producteurs prévoient d’enregistrer les discussions des officiels avant et après le match ainsi que leurs séances d’entraînement. Un film de jeu inédit sera également présenté. Cette initiative nécessite toutefois l’approbation de la Premier League.

« C’est une excellente idée », aurait déclaré au Daily Mail une personne proche des arbitres. « Cela leur montrerait une autre facette. Comme c’est dur. La pression qu’ils subissent.

« Diriger une Premier League n’est pas facile. Une erreur et vous êtes vilipendé. Donc, quelque chose comme celui-ci pourrait aider les gens à voir une autre facette des fonctionnaires.

Le spectacle fait suite au succès de Match Officials Mic’d Up

En raison de la popularité des Match Officials Mic’d Up, cette proposition a été présentée. Ici, Webb et Michael Owen utilisent des enregistrements d’échanges en jeu entre officiels. Le duo met en lumière les décisions controversées du VAR et de l’arbitrage.

La majorité des discussions d’après-match en Premier League portent sur les appels d’arbitrage. L’attention des radiodiffuseurs s’est accrue au cours des quatre dernières années depuis l’introduction du VAR.

PHOTO : IMAGO / Sportimage