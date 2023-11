L’épisode VAR « embarrassant » d’Arsenal, le changement USWNT de Hayes et les chants laids – The Briefing

Bienvenue à The Briefing, où tous les lundis de cette saison L’Athlétisme discute de trois des plus grandes questions qui se poseront lors du football du week-end.

C’était le week-end où Arsenal a bégayé, Manchester United a évité une crise pendant une semaine supplémentaire, Sheffield United a remporté sa première victoire de la saison et Luis Diaz a fait preuve d’un niveau de détermination étonnant pour marquer l’égalisation de Liverpool à Luton Town.

Ici, nous examinerons la réponse de Mikel Arteta et d’Arsenal au vainqueur de Newcastle, à quel point il est important qu’Emma Hayes prenne le poste à l’USWNT et pourquoi « Toujours la victime… » n’est pas une plaisanterie inoffensive en terrasse…

Quel est le véritable embarras : l’arbitrage ou Arsenal avalisant les plaintes d’Arteta ?

Peut-être que les managers ne devraient pas accorder d’interviews juste après les matchs.

La frustration est grande, les émotions exacerbées, la probabilité qu’ils disent quelque chose d’imprudent monte en flèche.

De ce point de vue, et isolément, vous pouvez comprendre (sinon d’accord) les commentaires de Mikel Arteta sur l’arbitrage lors de la défaite 1-0 d’Arsenal contre Newcastle samedi. Le vainqueur d’Anthony Gordon aurait pu être refusé pour trois chefs d’accusation, mais il n’y avait aucune preuve concluante que le ballon était sorti, Gordon n’était pas hors-jeu et la question de savoir si Joelinton avait poussé Gabriel aurait pu aller dans un sens ou dans l’autre.

L’irritation était compréhensible. Même si, dans un monde idéal, chaque manager serait absolument impartial et calme face à chaque décision qui va à son encontre, il est irréaliste de s’attendre à cela tout le temps.

Mais quiconque a vu les commentaires d’Arteta avant de voir l’incident en question a peut-être été confus lorsqu’il l’a finalement vu, s’attendant à une injustice bien plus grande. “Je me sens gêné”, a déclaré Arteta, “mais je dois être celui qui vient ici maintenant pour essayer de défendre le club et demander de l’aide, car c’est une honte absolue que ce but soit autorisé, une honte absolue.”

Il ne s’agissait là que d’une décision discutable, et non d’un moment d’incompétence écrasant qui devrait provoquer une grande introspection et des démissions au sein du PGMOL, l’organisme qui supervise les arbitres du football anglais. Cela aurait pu être une erreur, mais ce n’est peut-être pas le cas : au moins, suffisamment d’experts et d’autres neutres semblent penser que les responsables avaient raison de suggérer qu’il ne s’agissait pas d’une erreur catastrophique. Curieusement, la réaction d’Arteta aurait peut-être semblé légèrement plus proportionnée s’il s’agissait de la décision de ne pas expulser Bruno Guimaraes pour avoir frappé Jorginho à la tête, mais sa colère était spécifiquement concentrée sur le but.

Mais c’est là où nous en sommes actuellement. Nous avons atteint le point, avec l’attention constante et sans fin portée aux décisions d’arbitrage, exacerbée par le VAR et sa vague promesse de perfection, où un manager se sent justifié de déclarer une décision comme celle-ci comme embarrassante et honteuse. L’arbitrage discutable n’est désormais plus considéré comme cela, mais comme faisant partie d’un récit plus large et d’un sentiment d’injustice collective.

La réaction d’Arteta a été disproportionnée, il devrait probablement le savoir – surtout après avoir déclaré il y a seulement quelques semaines que « nous devons comprendre que des erreurs se produisent » de la part des arbitres – mais encore une fois, vous pouvez le comprendre.

Il aurait pu y rester… jusqu’à ce qu’Arsenal publie un communiqué officiel dimanche après-midi disant :

“L’Arsenal Football Club soutient de tout cœur les commentaires d’après-match de Mikel Arteta après des erreurs d’arbitrage et de VAR encore plus inacceptables samedi soir.”

Vraisemblablement, ils ne se soucieront pas de ce que pensent les autres, car ils ont soutenu leur manager et reflété les sentiments de nombreux fans. Mais qu’un club de football publie une « déclaration officielle », autrefois le genre de chose réservée aux licenciements de dirigeants, etc., à propos d’une décision arbitrale marginale avec laquelle il n’est pas d’accord, est extraordinaire.

On pourrait espérer qu’un club de football serait plus sensé et constructif si, comme indiqué plus loin dans sa déclaration, son objectif était d’améliorer les normes d’arbitrage dans la ligue. Vous espérez que même si nous acceptons que c’était une erreur et que le but de Gordon aurait dû être refusé, certaines décisions vont à votre encontre et tout le monde devrait être suffisamment mûr pour l’accepter. Mais ils ne l’ont pas fait et ont officiellement approuvé l’explosion de frustration de leur manager.

C’est ça qui est embarrassant.

Quelle est l’importance de la nomination imminente de Hayes au poste d’entraîneur de l’USWNT ?

Le football anglais va sembler assez étrange sans Emma Hayes.

Elle a rejoint Chelsea en 2012, alors que la Super League féminine (WSL) n’en était qu’à sa deuxième saison. La WSL, ainsi que le succès de l’équipe nationale d’Angleterre, ont été les principaux moteurs de l’augmentation de la popularité et de la reconnaissance du football féminin au Royaume-Uni, et Hayes y a joué un rôle important.

Elle a remporté six titres WSL, dont les quatre derniers consécutifs. Elle a remporté cinq FA Cup et la Coupe de la Ligue à deux reprises, et en 2020-2021, elle a remporté les trois titres en une seule saison, faisant de cette équipe de Chelsea la deuxième à remporter un triplé national. Chelsea était également finaliste de la Ligue des Champions cette saison-là, seulement la deuxième équipe anglaise et la première depuis 2007 à atteindre la finale.

Deux des membres clés de l’équipe anglaise vainqueur de l’Euro 2022, Millie Bright et Fran Kirby, ont prospéré sous Hayes à Chelsea. Deux autres, Jess Carter et Lauren James, ont aidé l’équipe de Sarina Wiegman à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde féminine.

Elle a également joué un rôle dans la façon dont le grand public perçoit le jeu, grâce à ses experts. Elle est souvent l’une des analystes et co-commentatrices de télévision les plus perspicaces et les plus considérées, tant sur le football masculin que féminin.

Le travail d’expert de Hayes a été salué (Robin Jones/Getty Images)

En bref, il est difficile d’imaginer une seule personnalité anglaise plus influente travaillant actuellement dans le football.

Il s’agit d’un accord colossal pour l’équipe nationale féminine des États-Unis si, comme c’est très attendu, Hayes est confirmé comme nouvel entraîneur-chef dans les prochains jours. C’est une période cruciale de reconstruction après la Coupe du Monde, et ils ont trouvé le meilleur candidat qu’ils auraient pu attirer pour superviser cette nouvelle ère.

C’était probablement le seul travail pour lequel Hayes aurait quitté Chelsea. N’importe qui d’autre en Angleterre aurait été un recul. Un autre club européen, comme Lyon ou Barcelone, aurait pu être digne de ses talents, mais ce dernier en particulier ne conviendrait pas au sens du pragmatisme de Hayes. Aucune des parties nationales américaines ne dispose de la cachette requise. Le poste en Angleterre est probablement le seul autre qu’elle aurait pu accepter, mais Wiegman n’ira nulle part avant 2025 au plus tôt.

Elle va manquer au football anglais. Les États-Unis ne devraient pas sous-estimer à quel point sa nomination constitue un coup d’État important.

Ce n’est pas une plaisanterie : pourquoi “Always the victim” ne devrait jamais être chanté devant les fans de Liverpool

La montée de Luton de la non-Ligue à la Premier League a été l’une des histoires les plus réconfortantes de ces dernières années. L’équipe a un style contre lequel il est désagréable de jouer mais souvent passionnant à regarder et, en la personne de Rob Edwards, elle a un manager formidable. Kenilworth Road est un charmant anachronisme parmi un ensemble de stades somptueux et brillants de l’élite.

En bref, leur promotion la saison dernière était bien plus intéressante qu’un Norwich City ou un West Bromwich Albion ou un Watford yo-yo qui revient en Premier League.

Et pourtant, avec le charme et la nouveauté sont venus s’ajouter des éléments profondément désagréables dans leur support. Lors de leur premier match à domicile, contre West Ham United, certains de leurs supporters ont lancé un chant misogyne épouvantable envers Jarrod Bowen – et un autre exemple profondément répréhensible est apparu lors de leur match nul 1-1 contre Liverpool dimanche.

Il ne s’agissait peut-être que d’une minorité bruyante, mais le chant “Toujours victime, ce n’est jamais de ta faute” était clair parmi les supporters locaux en seconde période, suivi d’un chant différent faisant référence à la suspension des clubs anglais du football européen en années 1980, suite à la tragédie du Heysel en 1985.

Heureusement, il y a eu moins de ce genre de choses ces derniers temps. Le chant a été entendu à Chelsea lors du week-end d’ouverture et à quelques reprises vers la fin de la saison dernière, mais, en règle générale, “Toujours la victime…” n’a pas été aussi fréquent que les années précédentes.

Cela est dû en partie au fait que les fans ont été informés des connotations du chant et que le groupe de supporters de Liverpool, Spirit Of Shankly, a réalisé un travail précieux dans ce domaine.

Certains continueront à insister sur le fait qu’il ne s’agit que de plaisanteries en terrasse et n’ont aucun rapport avec la catastrophe de Hillsborough et les 97 supporters de Liverpool qui ont perdu la vie à la suite de ce qui s’est passé en 1989. Mais quiconque a un demi-cerveau ou une appréciation de l’histoire du football moderne et la culture comprendra que, que la personne qui chante le veuille consciemment ou non, il s’agit d’une référence directe à Hillsborough, l’exemple le plus frappant de la situation où les fans de Liverpool ont été victimes mais à qui on a répété à plusieurs reprises que le désastre était de leur faute.

Vous vous demandez si les gens qui le chantent connaissent ses véritables connotations, s’ils ne font que répéter quelque chose qu’ils ont entendu au nom d’une rivalité standard entre fans adverses, s’ils pensent que c’est la même chose que n’importe quel autre chant. Il se peut bien qu’il s’agisse simplement d’enfants ignorants ou naïfs qui n’étaient pas en vie en 1989, et encore moins conscients du contexte.

Mais c’est une raison de plus pour qualifier le chant d’inacceptable lorsqu’il se produit, comme Jamie Carragher l’a si bien fait en commentant pour Sky Sports.

