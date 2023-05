L’épisode ‘Lost’ Midsomer Murders avec la légende de la télévision dans le rôle de camée sera enfin diffusé sur ITV après le dernier remaniement du calendrier

L’épisode « LOST » de Midsomer Murders avec l’une des légendes de la série sera enfin diffusé sur ITV après un remaniement du calendrier.

L’épisode avait initialement été retiré du programme en janvier pour faire place à la célèbre interview de la chaîne avec le prince Harry, dans laquelle il visait la famille royale.

Kevin Whately de Lewis, une icône de la télévision, apparaîtra dans le programme, qui devait initialement être diffusé en janvier[/caption]

Cependant, les fans ont de la chance maintenant, puisque la série graveleuse d’ITV reviendra le dimanche 28 mai à 20 heures.

Kevin Whately de Lewis, une icône de la télévision, apparaîtra dans le programme, qui devait initialement être diffusé en janvier.

L’épisode intitulé « For Death Prepare » a attiré Kevin en raison de son lien avec le duo musical très apprécié Gilbert et Sullivan.

Il a révélé: « Je suis un fan de Gilbert et Sullivan, certaines musiques sont sublimes et bien sûr les paroles sont hilarantes – j’ai joué le capitaine Corcoran dans HMS Pinafore il y a des années et c’est la raison pour laquelle j’ai fait cet épisode particulier de Midsomer » dit l’étoile.

«Cela semblait très amusant, nous avons tous chanté un peu. J’ai fait beaucoup de théâtre musical – j’ai fait Gypsy avec Imelda Staunton il y a quelques années – la musique m’intéresse beaucoup plus que la comédie ces jours-ci.

L’acteur et musicien de 71 ans monte sur les planches dans l’épisode en tant que Jeremy Whittingdale, membre du groupe d’opéra amateur The Midsomer Mummers et un vieil ami de Sarah Barnaby.

Leur production des Pirates de Penzance est ruinée lorsqu’un corps est découvert dans le coffre au trésor des pirates, et de profondes divisions au sein de l’entreprise émergent…

Parlant du rôle, Kevin a déclaré: « Jeremy est un pilier de la communauté, un directeur d’école à la retraite, et tout le monde le respecte », déclare Kevin, avant d’ajouter de manière inquiétante: « Il est assez amer à propos d’une séparation d’avec sa femme – il était évidemment assez un mari et un père contrôlant… Il veut toujours contrôler la fille qui est la prunelle de ses yeux.

Il a poursuivi: «J’ai fait partie d’une grande troupe de théâtre amateur à Newcastle pendant des années et je ne me souviens d’aucune bagarre. C’est un cliché bien connu que tout le monde dans am-dram se déteste – j’adore l’idée qu’ils se donnent tous des coups de couteau pour savoir qui obtient un solo ou qui a la meilleure épée !

Le rôle d’invité de Kevin dans une série policière de longue date a rappelé des souvenirs de ses jours en tant que Robbie Lewis dans Inspecteur Morse et son spin-off Lewis – mais pas particulièrement friands.

« C’était génial de travailler avec Neil Dudgeon [DCI John Barnaby] et comparer des notes – cela peut être un travail assez solitaire de diriger une série policière parce que tout le monde dépend tellement de vous. C’est un travail sacrément dur », a déclaré Kevin.

L’épisode sera diffusé le dimanche 28 mai à 20h[/caption]