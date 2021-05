L’épisode ‘Friends : Reunion’ censuré en Chine ? Savoir pourquoi BTS, Lady Gaga et Justin Bieber n’ont pas été retenus | Nouvelles télévisées

New Delhi: Alors que l’épisode de la réunion ‘Friends’ était diffusé le 27 mai sur les plateformes de streaming du monde entier, les fans ont été frappés par la nostalgie et de bons souvenirs liés à l’émission culte. Alors que nous avons tous vu la même version de l’émission, les fans en Chine ont eu droit à une version censurée de l’émission, à l’exclusion de nombreuses apparitions spéciales du groupe pop BTS, Lady Gaga et Justin Bieber.

Selon les rapports de Hollywood Reporter, près de 6 minutes de l’émission ont été coupées par les plateformes de streaming chinoises.

En Chine, la réunion « Friends » a été diffusée par les trois principales plateformes du pays, dont iQiyi, Tencent Video et Youku by Alibaba.

Selon le rapport, le clip dans lequel le groupe de pop coréen BTS a parlé de son amour pour Friends a été coupé en raison de la mauvaise relation entre la Chine et le groupe depuis l’année dernière. L’une des principales raisons pourrait être que la Chine avait soutenu la Corée du Nord pendant la guerre de Corée. Cependant, les membres du BTS ont exprimé vocalement la camaradrie de la Corée du Sud avec les États-Unis, suscitant la controverse.

Une autre star de la pop, Lady Gaga, qui n’est pas dans les bons livres de la Chine après avoir rencontré le Dalaï Lama en 2016, a été censurée de la version chinoise de la réunion d’amis. Son interprétation de la chanson « Smelly Cat » de Phoebe de Lisa Kudrow n’a pas été incluse dans la spéciale.

La troisième star à avoir obtenu une interdiction en Chine était Justin Bieber, qui avait offensé la sensibilité chinoise lorsqu’il avait visité le sanctuaire Yasukuni de Tokyo et publié à peu près la même chose sur Instagram.

En Inde, l’émission spéciale « Friends: The Reunion » très médiatisée a amassé plus d’un million de vues lors de sa sortie jeudi.

Parmi les autres acteurs qui font une apparition figurent Maggie Wheeler (Janice), Tom Selleck (Richard) et James Michael Tyler (Gunther), ainsi qu’une foule de célébrités telles que Justin Bieber, Lady Gaga, Cindy Crawford et Cara Delevingne faisant des camées. les apparences.

Cela mis à part, BTS, Reese Witherspoon, Kit Harrington et David Beckham s’adressent aux fans de « Friends » via des messages enregistrés.