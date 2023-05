Avez-vous regardé Silole dernier thriller dystopique sur Apple TV+ ?

Nous en sommes à quatre épisodes et complètement accros à la série, grâce aux performances incroyables de David Oyelowo, Rashida Jones, Tim Robbins et Common.

En parlant de Common, nous avons un extrait exclusif de l’épisode diffusé demain. Le clip donne vraiment un bon aperçu de son personnage, qui n’a fait que quelques brèves apparitions jusqu’à présent dans la série.

Découvrez le clip ci-dessous:

Silo est l’histoire des dix mille dernières personnes sur terre, leur maison profonde les protégeant du monde extérieur toxique et mortel. Cependant, personne ne sait quand ni pourquoi le silo a été construit et quiconque tente de le découvrir s’expose à des conséquences fatales. Rebecca Ferguson joue le rôle de Juliette, une ingénieure, qui cherche des réponses sur le meurtre d’un être cher et tombe sur un mystère qui va bien plus loin qu’elle n’aurait jamais pu l’imaginer, l’amenant à découvrir que si les mensonges ne vous tuent pas, la vérité .

La saison de 10 épisodes, créée par le scénariste nominé aux Emmy Awards Graham Yost (« Band of Brothers », « Justified »), qui sert également de showrunner, a été créée plus tôt ce mois-ci le vendredi 5 mai 2023 avec les deux premiers épisodes. Un nouvel épisode est diffusé chaque semaine, tous les vendredis jusqu’au 30 juin 2023 sur Apple TV+.

La distribution d’ensemble aux côtés de Ferguson comprend Tim Robbins, lauréat d’un Oscar, Common, Harriet Walter, nominée aux Emmy Awards, Chinaza Uche, Avi Nash, David Oyelowo, lauréat du prix Critics Choice Award et NAACP, et Rashida Jones, nominée aux Emmy Awards.

Silo est produit pour Apple TV+ par AMC Studios et basé sur les romans de Hugh Howey. La série est créée par Yost, et le nominé aux Oscars Morten Tyldum (« Defending Jacob », « The Imitation Game ») réalise les trois premiers épisodes. Yost et Howey ainsi que Tyldum, Ferguson, Nina Jack, Remi Aubuchon, Fred Golan et Ingrid Escajeda sont producteurs exécutifs.

Les quatre premiers épisodes de Silo sont actuellement diffusés sur Apple TV+.