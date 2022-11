L’épisode de Noël d’EastEnders verra deux personnages se marier au mariage d’Albert Square

Lola Pearce d’EASTENDERS épousera son petit ami Jay Brown lors de sa bataille contre le cancer dans le blockbuster déchirant de Noël de cette année.

Les téléspectateurs chercheront leurs mouchoirs au fur et à mesure que les scènes silencieuses seront diffusées.

Bbc

Lola Pearce épousera son petit ami Jay Brown dans l’épisode émotionnel de Noël EastEnders de cette année[/caption]

Un initié a déclaré: «C’est la grande intrigue saisonnière et il n’y aura pas d’œil sec dans la maison.

“Les fans d’EastEnders encourageront Lola à être heureuse après l’annonce traumatisante qu’elle est en train de mourir d’une tumeur au cerveau. Les scènes très chargées seront un grand succès.

Le Sun a d’abord raconté comment Lola, interprétée par Danielle Harold, est en train d’être tuée par une tumeur cérébrale dévastatrice.

Nous pouvons également révéler comment Danielle s’est rapprochée sur le plateau de sa co-star Jamie Borthwick, qui joue Jay.

EN SAVOIR PLUS SUR EASTENDERS rincé Nous sommes des fans d’EastEnders, de Corrie et d’Emmerdale – voici celui qui, selon nous, sera supprimé TENDRE EST Max Bowden, 27 ans, se rapproche de Charlie Brooks, 41 ans, après sa séparation de Shona

Une source de savon a déclaré: « Dans la vraie vie, Danielle et Jamie sont devenus très, très proches.

«Les discussions sur le duo ont été nombreuses sur le plateau. Disons qu’ils n’auront pas à se démener pour filmer ensemble les scènes romantiques.

Les patrons du savon étaient déterminés à ce que la sortie du personnage populaire Lola soit gérée avec « grâce et soin », et ont travaillé aux côtés d’une association caritative pour les tumeurs cérébrales pour créer les scripts émotionnels.

Le Soleil a révélé en juin comment l’actrice Danielle était en larmes après avoir été exclue de l’émission phare de la BBC1.





Les patrons du scénario se sont demandé si le personnage de la mère célibataire mourrait d’une tumeur au cerveau ou d’un accident de voiture.

Mais maintenant, les scripts ont été «verrouillés» après qu’une équipe d’EastEnders ait souligné l’impact réel du décès dévastateur de Tom Parker de The Wanted d’une tumeur.

Danielle, 30 ans, a rencontré des patrons après que son contrat n’avait plus que six mois à courir. Elle s’attendait à discuter d’une prolongation, mais a plutôt entendu la nouvelle choquante qu’elle était expulsée.

Cette décision fait partie des changements radicaux apportés à EastEnders par le nouveau producteur exécutif Chris Clenshaw dans le but d’empêcher les téléspectateurs de partir en masse.

Bbc

Danielle a été laissée en larmes après avoir été expulsée d’EastEnders[/caption]

Jada Lennox, joué par Kelsey Calladine-Smith, Peter Beale, joué par Dayle Hudson, Dana Monroe, joué par Barbara Smith et Stuart Highway, joué par Ricky Champ, sont d’autres personnages qui obtiennent la côtelette. Mick Carter de Danny Dyer dit également adieu à Walford – mais expressément contre la volonté des patrons.

Le personnage de Danielle est une mère célibataire de sa fille Lexi, qu’elle partage avec Ben Mitchell.

Lola était récemment en couple avec Isaac – joué par Stevie Basaula – qui a récemment quitté Albert Square pour aller soigner sa mère malade.

En savoir plus sur le soleil SAPIN RÉEL Je suis obsédé par Noël et mes conseils astucieux donneront à n’importe quel arbre bon marché un aspect luxueux SURCHARGE Nous sommes passés à un compteur intelligent et avons été facturés 13 000 £ en UNE NUIT

La jolie Danielle a joué Lola dans EastEnders de 2011 à 2015, avant de faire un retour spectaculaire au feuilleton en 2019.

Après avoir obtenu la côtelette, Danielle a déclaré: “Je veux travailler sur d’autres choses et jouer d’autres personnages. J’ai hâte d’y aller et de voir ce qui est possible. J’adorerais faire un drame – quelque chose avec un début, un milieu et une fin à l’histoire.