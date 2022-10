L’épisode de Kanye West de ‘The Shop’ ne sera pas diffusé après que le rappeur ait utilisé ‘plus de discours de haine’: producteur

Un épisode de “Uninterrupted The Shop” mettant en vedette Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, ne sera pas diffusé après que le rappeur ait apparemment utilisé “plus de discours de haine” et “des stéréotypes dangereux”.

“The Shop” est produit par Maverick Carter et la star de la NBA LeBron James. Les producteurs ont décidé de ne pas diffuser l’épisode, qui a été enregistré lundi, ni de révéler les commentaires de West.

“Hier, nous avons enregistré un épisode de ‘The Shop’ avec Kanye West. Kanye avait été réservé il y a des semaines et, après avoir parlé directement à Kanye la veille de l’enregistrement, j’ai cru qu’il était capable d’avoir une discussion respectueuse et qu’il était prêt à s’adresser à tous ses commentaires récents”, a déclaré Carter dans un communiqué obtenu par The Hollywood Reporter. “Malheureusement, il a utilisé” The Shop “pour réitérer davantage de discours de haine et de stéréotypes extrêmement dangereux.”

Des sources ont déclaré à THR que James n’était pas présent lors de la conversation enregistrée.

Carter a souligné que l’émission YouTube favoriserait un “discours réfléchi” et des “opinions divergentes”, mais pas la “haine”.

“Nous avons pris la décision de ne pas diffuser cet épisode ni aucune des remarques de Kanye”, a-t-il poursuivi. “Bien que ‘The Shop’ adopte un discours réfléchi et des opinions divergentes, nous avons une tolérance zéro pour les discours de haine de toute sorte et n’autoriserons jamais l’utilisation de nos chaînes pour promouvoir la haine. J’assume l’entière responsabilité de croire que Kanye voulait une conversation différente et je m’excuse auprès de nos invités et notre équipage. Le discours de haine ne devrait jamais avoir de public.

La déclaration de Carter faisait référence aux récents commentaires antisémites de West.

Ye a été exclu de son compte Twitter après avoir partagé : “J’ai un peu sommeil ce soir mais quand je me réveille, je vais mourir con 3 Sur les JUIFS Le plus drôle, c’est que je ne peux pas être antisémite parce que les Noirs le sont en fait Juif aussi, vous avez joué avec moi et essayé de mettre à l’épreuve tous ceux qui s’opposent à votre ordre du jour.”

Le message a ensuite été supprimé par Twitter.

Le retour de West sur Twitter aurait fait suite à une nouvelle suspension d’Instagram. Le rappeur avait apparemment utilisé un langage antisémite lors d’une conversation avec Diddy après avoir porté un t-shirt “White Lives Matter” à son défilé de la Fashion Week de Paris.

Beaucoup ont réagi aux commentaires de West en ligne, notamment Jamie Lee Curtis et Michael Rapaport.

“J’ai éclaté en sanglots. Je me suis réveillé et j’ai éclaté en sanglots. ‘DEFCON 3 sur le peuple juif’ ? Qu’est-ce que tu fais ? verser cela comme si le peuple juif n’avait pas eu assez de mal ? » dit Curtis. “Comme si les Asiatiques – je veux dire ‘Everything Everywhere All at Once’ était un film sur une famille d’immigrants asiatiques – si les Asiatiques n’en avaient pas assez.”

“Je veux dire, c’était juste odieux. C’est odieux.”

“Ceci, c’est inacceptable”, a noté Michael Rapaport. “Je vais être celui qui te dira de briser le cœur de ton rêve. Tu ne seras jamais président.”

