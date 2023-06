L’épisode de cricket de Bluey : pourquoi a-t-il laissé les Australiens en larmes et les Américains perplexes ?

Nick, les joueurs de cricket du monde entier perdent leur esprit collectif à cause d’un épisode de Bluey. Que se passe-t-il?

C’est la troisième saison de Bluey, le merveilleux dessin animé australien pour enfants sur une famille de chiens du Queensland, et je n’ai pas besoin de vous dire que c’est un phénomène international.

Crikeycore : qu’est-ce que c’est et les Australiens devraient-ils grincer des dents ? En savoir plus

À peu près tous les épisodes génèrent des tourbillons de réaction en ligne. Celui-ci plus que la plupart, apparemment – du moins parmi les joueurs de cricket et les amateurs de cricket, car il s’agissait de cricket. On m’a dit que ça en avait fait pleurer quelques-uns. Voulez-vous que je récapitule l’intrigue ? Je peux être bref.

Je suis tout (chien) oreilles.

Ils jouent beaucoup au cricket d’arrière-cour. Il y a un jeune chien qui le fait très bien parce qu’il s’entraîne beaucoup. Crédits.

Si vous souhaitez en savoir plus, l’ABC a demandé à l’un de ses rédacteurs sportifs d’écrire un article très résumé long et détaillé.

Mais c’est tout, en gros.

six minutes après le début de l’épisode de Bluey cricket : haha, ce n’est pas si émouvant que tout le monde parle quelques secondes plus tard : pic.twitter.com/SvZoY2Nykt – Brett Sprigg (@BrettSprigg) 14 juin 2023

Et pourquoi ce déchaînement d’émotion ? J’aime les chiens autant que quiconque, mais…

Et j’adore le cricket. Les gens disent que l’épisode capture le vrai sens et l’esprit du cricket; cela évoque des souvenirs de la façon dont ils sont venus au jeu.

(Bluey est très doué pour susciter l’émotion en nous montrant des scènes de la vie de famille en Australie qui touchent des cordes profondes – j’ai moi-même pleuré dans les épisodes précédents, je n’ai pas honte de l’admettre. Sleepytime me prend toujours.)

Et cela raconte une sorte de parabole : comment un enfant brille dans quelque chose qu’il aime. De plus, il reprend quelques éléments d’histoires bien connues sur la façon dont les grands joueurs de cricket australiens sont devenus grands.

A droite, la carte nostalgie. J’ai entendu dire qu’il avait plus de vues que la victoire de l’Australie au Championnat du monde de test contre l’Inde. Cela signifie-t-il que le cricket moderne est mort ?

Premier jour de #Cendres médias et tout ce que je veux demander aux joueurs, c’est s’ils ont regardé l’épisode Bluey ‘Cricket’… – Melinda Farrell (@melindafarrell) 13 juin 2023

Eh bien, à ce stade, je devrais probablement admettre – au risque d’offenser les amoureux du chien bleu conquérant du monde – que je pense que cet épisode a été un peu lent.

Vous avez raté le coche ?

Large moignon de jambe. Et ne croyez pas la parole d’un vieil homme grincheux agitant son poing sur le cloud d’ABC iView. J’ai des jumeaux qui adorent Bluey (ils sont plus jeunes que la tranche d’âge cible, mais bien dedans) et pendant cet épisode, je les ai entendus dire quelque chose que je n’avais jamais entendu auparavant : « Papa, je n’aime pas ce Bluey.

L’horreur!

Ouais. À travers leurs yeux, c’était juste un chien frappant une balle avec un bâton pendant cinq minutes. Ce qu’ils regarderaient probablement sur YouTube, mais dans un dessin animé, ce n’était pas suffisant pour retenir l’attention de deux moins de 4 ans.

Bluey: scène retirée de l’épisode Exercice après des plaintes concernant la honte de la graisse En savoir plus

Qu’en est-il du public international ? Pour certains Américains, c’est peut-être la première fois qu’ils sont exposés au grand jeu. Sont-ils restés bouche bée ? Bluey a-t-il vendu le sport qui, pour des amateurs comme moi, n’est que des humains frappant une balle avec un bâton pendant plusieurs heures ?

Ce n’est pas la première fois que les Américains sont intrigués par les références au cricket de Bluey. En février, une mère du Massachusetts aurait confondu une batte de cricket posée dans une clôture avec une bouteille de vin. Franchement, je pense qu’une nation obsédée par le baseball – sans aucun doute le sport le plus soporifique au monde – devrait être ouverte à apprendre les joies d’un test match de cinq jours.

Lorsque l’épisode d’aujourd’hui de Bluey sera diffusé aux États-Unis, le cricket deviendra le sport national – Greg Jéricho (@GrogsGamut) 11 juin 2023

Mais je ne suis pas sûr que cet épisode le fera. Pour moi, cela a commis le péché capital du divertissement pour enfants : le faire pour les adultes et manquer les enfants.

Pour reprendre les mots du grand et très adulte gardien de guichet Ian Healy: «J’aime Bluey … vous vous asseyez pour regarder un épisode et finissez par en regarder trois ou quatre.

Si seulement mes enfants seraient heureux de s’arrêter à quatre.