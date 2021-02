« Loma Vista cessera de promouvoir davantage son album actuel avec effet immédiat », a déclaré le label dans un communiqué. « En raison de ces développements préoccupants, nous avons également décidé de ne pas travailler avec Marilyn Manson sur des projets futurs. »

Marilyn a répondu aux allégations dans une déclaration publiée sur Instagram le 1er février. « De toute évidence, mon art et ma vie ont longtemps suscité la controverse, mais ces récentes affirmations à mon sujet sont d’horribles distorsions de la réalité », lit-on dans le message. « Mes relations intimes ont toujours été entièrement consensuelles avec des partenaires partageant les mêmes idées. Indépendamment de la façon dont – et pourquoi – les autres choisissent maintenant de déformer le passé, c’est la vérité. »

Sa relation avec Evan est devenue publique en 2007, alors qu’il avait 38 ans et qu’elle avait 19 ans. Ils se sont fiancés en 2010 mais ont mis fin à la relation la même année.

Dans un 2016 Pierre roulante interview, le Treize l’actrice a déclaré avoir subi des abus «physiques, psychologiques, sexuels», sans en nommer les auteurs présumés. Elle a partagé à l’époque: « J’ai été violée. Par un autre significatif pendant que nous étions ensemble. »

E! News a contacté l’équipe de Marilyn pour obtenir des commentaires et n’a pas reçu de réponse. Après qu’un rapport de police a été déposé contre lui en mai 2018 pour des crimes sexuels non spécifiés remontant à 2011, l’avocat du rockeur a déclaré Le Hollywood Reporter dans une déclaration à l’époque que « les allégations faites à la police étaient et sont catégoriquement niées » et que « toute allégation d’irrégularité sexuelle ou d’emprisonnement à ce moment-là ou à tout autre moment est fausse ». On ne sait pas qui a porté plainte auprès de la police.

Dans un 2009 Tourner interview avec Marilyn qui a été menée alors qu’il était encore avec Evan, le chanteur de « The Dope Show » a déclaré: « J’ai des fantasmes tous les jours à propos de lui casser le crâne avec un marteau. »

Pour répondre aux déclarations précédentes de Marilyn, son équipe a déclaré Marteau en métal en novembre 2020, « Les commentaires dans Tourner où Manson avait le fantasme d’utiliser un marteau sur Evan et il s’est coupé 158 fois était évidemment une interview théâtrale de rock star faisant la promotion d’un nouveau disque, et non un compte rendu factuel. Le fait qu’Evan et Manson se soient fiancés six mois après cette interview indiquerait que personne n’a pris cette histoire au pied de la lettre. «