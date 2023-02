L’épisode 5 de “The Last of Us” sort deux jours plus tôt

Le dernier d’entre nous épisode 4 a atterri sur HBO Max dimanche, mais vous n’aurez pas à attendre une semaine entière pour l’épisode 5. Il arrive sur le service de streaming et HBO On Demand deux jours plus tôt Vendredi 10 févrierà 21 h HE (18 h HP), a indiqué la société.

L’entreprise n’a pas donné de raison pour le changement de calendrier, mais c’est probablement pour éviter de concurrencer Le grand match de football de dimanche.

L’épisode 5 sera diffusé sur la chaîne de télévision de HBO dans son créneau habituel du dimanche, et les quatre épisodes restants atterriront sur HBO Max le dimanche. La finale de la saison sortira le 12 mars.

The Last of Us suit le contrebandier malheureux Joel et sa copine adolescente amusante Ellie (Pedro Pascal et Bella Ramsey) alors qu’ils voyagent à travers les États-Unis ravagés par une infection fongique au cerveau. C’est basé sur le jeu Sony PlayStation du même nom.