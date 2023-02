L’épisode 5 de The Last of Us est-il diffusé au début du Royaume-Uni?

Nous sommes maintenant à mi-chemin du succès de HBO The Last of Us, l’adaptation du jeu vidéo apocalyptique populaire mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsay.

Les nouveaux épisodes de la série sont généralement diffusés le dimanche sur HBO Max aux États-Unis, puis sont disponibles à la demande via Now / Sky au Royaume-Uni en même temps – les épisodes sont également diffusés sur Sky Atlantic le lendemain soir.

Cependant, HBO a confirmé que l’épisode cinq de The Last of Us sera diffusé plus tôt que d’habitude en raison du Super Bowl 57. Le prochain épisode sera diffusé le vendredi 10 février 2023 à 21 h HE.

Mais où cela laisse-t-il les téléspectateurs britanniques? Voici ce que vous devez savoir. Si vous n’avez pas encore regardé l’émission, consultez nos réflexions sur le premier épisode ici.

Quand l’épisode 5 de The Last of Us sera-t-il diffusé au Royaume-Uni?

Heureusement, les téléspectateurs britanniques n’auront pas à esquiver les spoilers tout le week-end. L’épisode 5 de The Last of Us sera disponible en streaming sur Now/Sky à partir de 2h du matin le 11 février 2023en même temps que l’épisode arrive sur les écrans américains.

Si vous souhaitez uniquement regarder l’épisode en direct à la télévision, il sera diffusé comme d’habitude sur Sky Atlantic à 21 heures le lundi 13 février 2023.

L’abonnement de divertissement flexible de Now coûte 9,99 £ par mois et vous pouvez vous inscrire sur le site Web Now. Vous pouvez également consulter les forfaits TV de Sky Q, Sky Glass et Sky Stream.

Découvrez ce qui vous attend pour le prochain épisode avec la bande-annonce ci-dessous :