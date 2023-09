L’épisode 4 comprenait également le personnage principal des rebelles

Le quatrième épisode of Star Wars : Ahsoka Est-ce que tout le monde parle de ce grand camée majeur à la fin. Mais, comme on a tendance à le dire dans Guerres des étoiles, « Il y en a un autre… » Plus tôt dans l’épisode, quelqu’un d’autre apparaît. Quelqu’un qui est sûr de faire fondre le cœur des Guerres des étoiles fans du monde entier, mais cela arrive si vite que vous l’avez presque certainement manqué.

Au début de l’épisode, quand Héra et Jacen Syndulla à bord du Ghost (vers 10h30, si vous voulez vous précipiter vers Disney+), il y a un moment où vous allez le manquer où nous voyons qu’Héra a une photo la regardant dans le cockpit . C’est quelqu’un qu’elle a aimé autrefois. Quelqu’un qu’elle aime toujours, mais qui est décédé plusieurs années auparavant. Le père de Jacen et un personnage qui n’a pas encore été nommé Ahsoka. Nul autre que le regretté Chevalier Jedi, Fantôme membre de l’équipage et co-star de Les rebelles de Star Wars Kanan Jarrus. Vous ne nous croyez pas ?

Kanan ! Capture d’écran : Disney+

Oui, c’est flou, oui, c’est petit, mais c’est Kanan Jarrus : on peut juste voir sa barbiche et ses cheveux tirés en arrière. En effet, sa première apparition sur Ahsoka en dehors de la fresque. Et c’est important parce que dans une série qui met en vedette Hera, Chopper, Sabine, Ahsoka et qui parle de la recherche d’Ezra par ces trois-là, la série n’a pas encore vraiment approfondi le maître Jedi d’Ezra et l’amour de la vie d’Héra. (Il y a aussi Zeb, le dernier membre de l’équipe Rebels, qui n’a pas encore été reconnu mais au moins nous l’avons vu sur Le Mandalorien.)

Avec cette apparition effrontée de Kanan, la question devient alors : qui est réellement sur la photo dans notre monde ? Est-ce un acteur qui joue Kanan ? Est-ce une fusion numérique ? Ou est-ce juste la version animée de Rebelles? Nous avons contacté Lucasfilm pour voir s’ils commenteraient et mettrons à jour ce message s’ils le font.

Mais c’est un grand jour. Kanan est apparu sur Star Wars Rebelles. C’est peut-être le signe qu’il a un rôle plus important à jouer dans l’histoire. La série n’hésite certainement pas à montrer d’autres Jedi morts. Mais nous en reparlerons plus tard dans la journée.

