L’épisode 3 de House of the Dragon a des fans qui s’inclinent devant la “vraie reine” Rhaenyra

L’épisode 3 de House of the Dragon a été abandonné plus tôt dans la journée pour les fans indiens et les utilisateurs de Twitter ont, comme d’habitude, partagé leurs points de vue et leurs émotions à ce sujet. L’épisode 3 se déroule 300 ans après les événements de l’épisode 2, et si vous n’avez pas encore rattrapé le dernier, sachez qu’il y a légers spoilers à venir dans cet article. Dans le troisième épisode, le roi Viserys et sa femme adolescente Alicent ont eu un enfant, Aegon. Pendant ce temps, des tensions se préparent entre Rhaenyra et son père, et Daemon et Corlys sont dans les Stepstones sans la permission de Viserys, essayant de le reprendre au Crabfeeder.

Il y a une chasse au légendaire cerf blanc, que le roi et ses hommes pensent avoir capturé. Mais le vrai cerf blanc apparaît à Rhaenyra, un moment que le public semble aimer.

Démon s’arrêtant sur la mangeoire à crabes #MaisonduDragon pic.twitter.com/0ESALe8pDJ – AshDuhFunk (@AshDuhFunk) 5 septembre 2022

Le cœur blanc est venu à Rhaenyra

La couronne était et sera toujours la sienne #HOTD #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/pugZTC0GPG — Nyra (@___Ny_ra___) 5 septembre 2022

La vraie Reine. #MaisonduDragon pic.twitter.com/KzmbF8fMiv — maison du dragon hors contexte (@oochotd) 5 septembre 2022

je suis désolé mais je l’aime#maisondudragon pic.twitter.com/4tb1Mct6Ja — eleanor, chef de la nation démon (@stormdnerys) 5 septembre 2022

C’est le moment “FINE I’LL DO IT MYSELF” de Daemon car personne ne peut faire sortir les salopes de ces grottes, rendant les dragons inutiles ! Visenya sera fière de toi, Daemon Targaryen, digne manieuse de Dark Sister !#MaisonduDragon #HOTD pic.twitter.com/iy8yvBsgAp – (@gonlyb) 5 septembre 2022

Rhaenyra est la seule vraie reine #maisondudragon pic.twitter.com/TohMZJJUJk — héritier d’un jour (@redcaraxes) 5 septembre 2022

Le deuxième épisode de House of the Dragons était entièrement consacré à Daemon Targaryen, joué par Matt Smith, étant un mauvais garçon et la princesse Rhaenyra Targaryen, jouée par Milly Alcock, sauvant la journée d’un résultat potentiellement sanglant. Il y avait des nuances d’inceste entre les deux dans le premier épisode, et le second met cela en place plus loin.

House of the Dragon a de nouveau accroché les gens au monde de Game of Thrones, même après la déception de la fin de la huitième saison de cette dernière émission. Les fans ont donné des critiques élogieuses à la préquelle sur les réseaux sociaux.

