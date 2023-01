L’épisode 2 de “The Last of Us” de HBO apporte des changements majeurs à l’histoire du jeu

Le dernier d’entre nous l’épisode 2 a atterri sur HBO Max le Dimanche, et elle a vu Ellie, Tess et Joel faire les premiers pas de leur sombre voyage à travers les États-Unis. Fans de la jeu vidéo classique sera sans aucun doute ravi de voir à quel point il reflète le matériau source.

Il y avait cependant quelques écarts majeurs par rapport au jeu, alors plongeons-y.

Origine du Cordyceps

Étant donné que le jeu limite son attention aux perspectives de Joel et Ellie, les références aux origines de la pandémie se limitent aux notes et aux vieux journaux dispersés dans l’environnement.

En revanche, le flashback d’ouverture de l’épisode 2 révèle comment le champignon Cordyceps a ruiné le monde en 2003. Après avoir été mordue par un inconnu, une femme travaillant dans une usine de farine et de céréales à Jakarta, en Indonésie, a rongé ses collègues avant d’être abattue. .

Plusieurs de ces personnes ont été exécutées pour empêcher le problème de s’aggraver, mais il était trop tard. Après avoir été consulté par les forces de sécurité et avoir découvert que le corps de la femme décédée avait été colonisé par le champignon, l’expert en mycologie Ibu Ratna (Christine Hakim) donne des conseils terrifiants : bombardez la ville pour l’empêcher de se propager davantage.

HBO



Acceptant apparemment que c’était la fin, Ratna demande à être ramenée à la maison afin qu’elle puisse passer le temps qu’il lui reste avec sa famille. L’écrivain de la série Craig Mazin a déclaré à CNET que c’était moment le plus effrayant du spectacle pour lui.

“C’est terrifiant pour moi”, a-t-il déclaré. “Cela fonde tout, et plus nous pouvons faire en sorte que le périphérique se sente réel, plus le centre se sentira réel.”

Donc, oui, des trucs joyeux. Dans sa plongée en profondeur dans la science derrière la pandémie fongique de l’émission, Jackson Ryan de CNET a noté que nous dépendons énormément du riz, du blé et du maïs comme sources de nourriture. Si l’un d’entre eux était infecté par un agent pathogène fongique, cela pourrait être dévastateur.

Dans le jeu, Cordyceps se propage via des spores – Mazin a déclaré à ComicBook.com qu’ils changé pour le spectacle pour éviter d’avoir des personnages portant des masques à gaz tout le temps.

Le chien méchant



Un sombre destin

La mystérieuse adolescente Ellie (Bella Ramsey) est immunisé contre l’infection fongique du cerveau qui a réduit une grande partie de la population à des cannibales sauvages, alors les partenaires de contrebande Tess et Joel (Anna Torv et Pedro Pascal) ont été chargés de la livrer au groupe rebelle connu sous le nom de Fireflies. Ils espèrent reproduire la résistance d’Ellie et restaurer le monde.

L’histoire de l’épisode de 2023 colle étroitement au jeu, jusqu’à ce que Tess cache le fait qu’elle avait été mordue par l’un des infectés du Bostonian Museum. Ils atteignent le bâtiment du Capitole et trouvent les cadavres des lucioles auxquels ils étaient censés amener Ellie.

Tess révèle sa blessure, accepte qu’elle est condamnée et exige qu’un Joel réticent amène Ellie à leurs copains Bill et Frank, afin qu’ils puissent aider à amener Ellie aux Lucioles.

HBO



“Vous l’amenez là-bas. Vous la maintenez en vie. Et vous mettez tout en ordre”, dit-elle. “Toute la merde que nous avons faite. S’il te plaît, dis oui, Joel, s’il te plaît.”

Dans le jeu, des soldats des restes autoritaires de l’armée américaine arrivent au bâtiment et Tess reste derrière pour retarder leurs adversaires. Elle est rapidement abattue, mais son sacrifice donne à Joel et Ellie la chance de s’échapper.

Le spectacle, cependant, voit une horde d’infectés descendre sur le bâtiment du Capitole, et Tess reste derrière pour couvrir l’évasion de Joel et Ellie. Elle jette du gaz et des grenades partout sur le sol.

“Joel, sauvez qui vous pouvez sauver”, dit-elle, l’incitant à mettre en sécurité une Ellie en difficulté.

HBO



Alors que les infectés se précipitent, Tess a du mal à allumer le briquet et à les faire tous exploser. Un infecté particulièrement horriblement muté la remarque et des vrilles s’étendent de sa bouche dans la sienne – je n’ai jamais voulu qu’une flamme s’allume davantage.

À notre grand soulagement, elle parvient à allumer le feu et ferme les yeux avant que l’explosion ne la tue ainsi qu’un groupe d’infectés. Ellie et Joel sont témoins de l’explosion de l’extérieur, et un Joel tranquillement dévasté s’éloigne.

Nous ne savons pas pourquoi les créateurs de la série ont choisi d’utiliser des infectés pour le moment au lieu de soldats, mais il semble probable qu’ils aient voulu renforcer le danger du champignon Cordyceps tout comme il a été révélé qu’Ellie pourrait être la source d’un remède.

La sombre histoire continue sur HBO Max dimanche prochain, le 29 janvier.