L’épilogue final de Discovery était presque l’arc de la prochaine saison

Star Trek : Découverte terminé cette semaineavec un épisode qui, peut-être en vrai Découverte style, a lancé des courbes sauvages et des rythmes tout aussi sauvages pour nous donner un épisode exceptionnel de hauts et de bas. Mais il a vraiment gardé son moment le plus étrange pour la fin : et encore plus étrange, c’est ce qui aurait pu être Découvertec’est la prochaine grande histoire s’il avait atteint une autre saison.

Le dernier acte de « La vie, elle-même », la fin d’une heure et demie de Star Trek : Découverte, cède la place à un flash-forward bien après que les événements du reste de la finale soient arrivés – et sans doute précipités – pour se terminer. Reprenant l’actuel amiral Michael Burnham, vivant une vie idyllique de semi-retraite avec son mari Book, et avec un fils qui vient d’être promu capitaine, la vie est belle pour Découvertec’est héros toujours mis en avant. Mais nous découvrons qu’elle a été chargée d’une dernière mission mystérieuse de la part de l’agent Kovich : vider Découverte dans un endroit lointain de l’espace, abandonné et réaménagé dans sa conception originale du 23e siècle, laissant le vaisseau et son ordinateur sensible Zora intacts, sans rien d’autre qu’un seul mot, « Craft ».

C’est une façon particulière pour la série de se terminer, mais elle est rendue encore plus particulière par le contexte : il s’agit en fait de mettre en scène les événements d’un mini-épisode sorti dans le cadre de Star Trek : courtes randonnées en 2018 entre les saisons un et deux de Découverte. Ce court-métrage, « Calypso »écrit par l’ancien Star Trek : Picard le showrunner Michael Chabon, se déroule environ mille ans après la fin de Découverteet voit un soldat solitaire et bloqué nommé Craft (joué par Aldis Hodge) tomber sur le désert abandonné depuis longtemps. Découverte et établissez une connexion avec Zora. C’est absolument fou comme le dernière note Star Trek : Découverte continue, quadrature du cercle rétroactivement sur une divergence dans la chronologie – sans doute même pas une divergence, étant donné la vaste période de temps entre la fin de la série et les événements de « Calypso » – stimulée par un court métrage de six ans qui était, à l’époque, tristement célèbre pour les téléspectateurs en dehors des États-Unis (ils sont encore difficiles à trouver sur Paramount+ en ce moment, à moins que vous ne les recherchiez activement). Mais c’était apparemment quelque chose Découverte La showrunner Michelle Paradise a insisté sur le tacle de la série avant qu’elle ne se termine.

« Nous avons toujours su que nous voulions relier cela d’une manière ou d’une autre », Paradise a récemment déclaré à Variety sur la décision de faire de l’épilogue de la série ce qu’il était. « Nous n’avons jamais voulu que ‘Calypso’ soit le Tchad suspendu. » Et si Découverte avait été renouvelé pour une sixième saison, apparemment la route menant à l’installation là où le navire est arrêté au moment de « Calypso » aurait servi d’arc narratif majeur de la saison. « L’histoire, aussi naissante soit-elle, allait finalement relier ce fil et relier Découverte de retour avec ‘Calypso' », a confirmé Paradise.

Au lieu de cela, nous avons eu ce qui était déjà un choix particulier de fin pour Découverte, qui a laissé tant de portes ouvertes qu’il s’est empressé de fermer celle-ci en particulier. Mais pour le Paradis, au moins, c’était une porte qu’il fallait fermer avant Découverte n’était plus. «Je n’ai vraiment pas l’impression que nous ayons raté quelque chose en n’ayant pas un jour de plus [to shoot]», a conclu Paradise. « J’ai l’impression que ça se termine comme il fallait qu’il se termine. »

