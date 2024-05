L’épigénétique pourrait jouer un rôle clé dans la progression de la SLA, selon une étude

Les changements épigénétiques – modifications chimiques de l’ADN qui modifient l’activité des gènes – dans les cellules nerveuses des personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique (SLA) pourraient être associés au taux de progression de la maladie, suggère une étude.

Les changements dans certaines régions du génome des cellules nerveuses d’un patient ont permis « de prédire les taux de progression de la SLA avec une précision similaire aux méthodes basées sur les biomarqueurs et l’état clinique », ont écrit les chercheurs.

L’étude, « Modifications liées à la maladie dans la séquence ATAC des lignées de motoneurones dérivées d’iPSC provenant de patients SLA et de témoins», a été publié dans Communications naturelles.

Dans la SLA, les motoneurones, les cellules nerveuses spécialisées qui contrôlent les mouvements volontaires, disparaissent progressivement, entraînant une faiblesse musculaire progressive et une atrophie (rétrécissement). La vitesse du déclin varie toutefois considérablement d’un patient à l’autre, le délai entre l’apparition des symptômes et la mort allant de quelques mois à plusieurs décennies.

Alors que jusqu’à 50 % des cas de SLA peuvent être expliqués par des facteurs génétiques, les mutations génétiques connues représentent moins de 15 % des cas, ce qui signifie qu’il existe davantage de facteurs de risque génétiques qui restent à découvrir.

Différentes causes, différents traitements

« Nous pourrions arriver à un point dans une dizaine d’années où nous ne considérerons même plus la SLA comme une seule maladie », a déclaré l’auteur principal Ernest Fraenkel, PhD, professeur de génie biologique au Massachusetts Institute of Technology (MIT). communiqué de presse de l’université. « Si les causes profondes sont différentes pour toutes ces différentes versions de la maladie, les médicaments seront très différents. »

L’un des défis liés à la localisation de ces facteurs génétiques provient de leur rareté chez les patients, ce qui nécessite un échantillon de grande taille pour les détecter. De plus, le risque de SLA pourrait être influencé par des facteurs épigénétiques, qui contrôlent si un gène est activé ou désactivé sans modifier la séquence d’ADN.

« Parce que nous nous attendons à ce que la maladie soit hétérogène [variable], vous devez avoir un grand nombre de patients avant de pouvoir capter des signaux comme celui-ci », a déclaré Fraenkel. « Pour pouvoir réellement classer les sous-types de maladies, nous devrons examiner un grand nombre de personnes. »

En collaboration avec le Répondre au consortium ALSFraenkel et ses collègues du MIT ont comparé les modifications épigénétiques des motoneurones provenant de 380 patients SLA à celles de 80 individus en bonne santé.

« Nous ne pensons pas que tous les patients atteints de SLA seront identiques, tout comme tous les cancers ne sont pas identiques », a déclaré Fraenkel. « Et l’objectif est de pouvoir trouver des facteurs de la maladie qui pourraient être des cibles thérapeutiques. »

Les profils épigénétiques des motoneurones à l’échelle du génome ont été examinés en mesurant l’accessibilité de la chromatine, un complexe d’ADN et de protéines qui regroupe de longs brins d’ADN dans des structures plus compactes et plus denses. Lorsque la chromatine est accessible, c’est-à-dire moins compacte et plus ouverte, les gènes sont plus facilement accessibles par la machinerie cellulaire et sont donc plus actifs.

L’équipe n’a détecté aucune différence importante dans l’accessibilité de la chromatine qui distinguerait clairement la SLA des contrôles, appelées régions d’accessibilité différentielle ou DAR.

Ils ont trouvé un signal faible, mais robuste, reliant le nombre d’années depuis l’apparition des symptômes, suggérant que « l’accessibilité de certaines régions de la chromatine est associée à un taux de progression plus lent de la maladie », ont écrit les chercheurs.

Le signal spécifique le plus fort de la SLA était une différence dans l’accessibilité de la chromatine autour du C9orf72 gène. Les mutations de ce gène sont la cause génétique la plus courante de la SLA, retrouvées dans jusqu’à 50 % des cas de SLA familiale et 10 % des cas sporadiques de SLA.

Ici, l’accessibilité à la chromatine était environ 30 % plus faible dans les motoneurones des patients atteints de C9orf72 défauts, cohérents avec les rapports précédents montrant que C9orf72 l’activité était réduite dans la SLA.

L’accessibilité de la chromatine dans une région génomique n’était pas associée au taux de progression de la SLA, comme l’a évalué l’ALS Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R). Pour les chercheurs, ce résultat n’était pas surprenant, car, selon eux, « toute composante génétique du taux de progression est susceptible d’être de nature multifactorielle ».

Cependant, en utilisant des méthodes statistiques pour capturer l’accessibilité dans plus d’une région, l’équipe a identifié environ 30 DAR associés à des taux plus lents de progression de la SLA. De plus, la précision des données DAR dans la prévision de la progression était similaire à celle d’autres méthodes, telles que les niveaux de chaînes légères des neurofilaments (NfL), un marqueur des lésions nerveuses, et l’état clinique.

« Vous pouvez utiliser un petit nombre de ces régions épigénomiques, y observer l’intensité du signal et prédire la rapidité avec laquelle la maladie d’une personne progressera », a déclaré Fraenkel. « Cela valide réellement l’hypothèse selon laquelle l’épigénomique peut être utilisée comme filtre pour mieux comprendre la contribution du génome humain. »

Sur les 24 DAR restants après validation, aucun des gènes de ces régions n’a été enrichi pour un seul processus biologique. Au lieu de cela, plusieurs DAR d’intérêt étaient présents, notamment des régions contenant des gènes liés aux réponses inflammatoires et à d’autres maladies neurodégénératives, telles que la maladie de Parkinson.

« Ces données révèlent une partie de l’interaction complexe entre l’accessibilité de la chromatine, la génétique et les sous-types de maladies, y compris, de manière surprenante, une association entre les signaux épigénomiques et le taux de progression de la maladie », ont écrit les scientifiques.