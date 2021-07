L’épidémie se propagera aux États-Unis à différents moments, selon le Dr Scott Gottlieb

Le Dr Scott Gottlieb a déclaré à CNBC qu’il s’attend à ce que la flambée des cas de coronavirus aux États-Unis, liés à la variante delta hautement transmissible, commence à diminuer dans quelques semaines seulement.

« Probablement, dans deux ou trois semaines, je pense que nous avions probablement environ trois semaines de retard sur le Royaume-Uni », a déclaré l’ancien chef de la FDA dans l’administration Trump.

« La Grande-Bretagne est clairement sur une pente descendante… Je m’attendrais à ce que certains des États du sud qui étaient vraiment l’épicentre de cette épidémie commencent à se retourner dans les deux ou trois prochaines semaines. »

Alors que l’épidémie continue de s’étendre dans les États du sud, le le taux d’expansion montre des signes de ralentissement. Gottlieb a déclaré à « The News with Shepard Smith » que le ralentissement est un signe que ces États du sud pourraient atteindre leur apogée.

Gottlieb a toutefois averti que les États du nord pourraient commencer à voir davantage de delta se propager, à mesure que les taux diminuent dans le sud.

« Ici, dans ce pays, ça va être beaucoup plus régionalisé maintenant, je ne m’attends pas à ce que la densité de la propagation du delta dans des États comme New York ou le Michigan soit ce qu’elle était dans le sud », a déclaré Gottlieb. « Nous avons plus de couverture vaccinale, là-haut, nous avons eu plus d’infections antérieures, mais vous verrez une légère augmentation des cas, même dans les États où la couverture vaccinale est importante, probablement tout simplement pas aussi grave. »

Divulgation: Scott Gottlieb est un contributeur de CNBC et est membre des conseils d’administration de Pfizer, de la start-up de tests génétiques Tempus, de la société de technologie de la santé Aetion Inc. et de la société de biotechnologie Illumina. Il est également coprésident du « Healthy Sail Panel » de Norwegian Cruise Line Holdings et Royal Caribbean.