L’épidémie en Inde met en danger la lutte mondiale contre Covid, déclare le Dr Ashish Jha

L’épidémie de Covid en Inde met le reste du monde en danger et laisse dans son sillage une « catastrophe humanitaire », a averti lundi le doyen de l’école de santé publique de l’Université Brown.

« L’Inde est un grand pays, et s’il y a de grandes épidémies là-bas, bien sûr, nous allons nous inquiéter de plus de variantes, ce qui sera mauvais pour les Indiens, et … cela se répandra dans le monde », a déclaré le Dr Ashish. Jha. « Donc, une partie de la sécurité de l’Amérique consiste à vacciner le monde entier. »

le La Maison Blanche s’est engagée d’envoyer plus de 100 millions de dollars de fournitures médicales en Inde alors que le pays bat des records mondiaux d’infection presque quotidiennement. Le pays a enregistré plus de 300 000 nouveaux cas pendant 12 jours consécutifs, mais les experts craignent que les chiffres réels ne soient beaucoup plus élevés. Les données montrent que seulement environ 2% de la population indienne est entièrement vaccinée contre Covid.

Jha a déclaré à « The News with Shepard Smith » de CNBC que, parce que les États-Unis sont maintenant à un point où l’offre de vaccins est plus grande que la demande, que les États-Unis devraient les distribuer dans le monde entier.

« Je pense que nous devrions les partager plus largement avec le monde, les aider à se faire vacciner, c’est ainsi que nous mettrons fin à la pandémie dans le monde », a déclaré Jha.