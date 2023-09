L’épidémie du virus Nipah en Inde est sous contrôle, selon un responsable, malgré l’inscription de 1 200 personnes sur la liste de contacts

Un responsable de la santé en Inde aurait juré qu’une épidémie du virus mortel Nipah (NiV) dans l’État du Kerala, au sud du pays, est sous contrôle, malgré l’ajout de plus de 1 200 personnes à une liste de contacts étroits.

La ministre de la Santé du Kerala, Veena George, a déclaré lundi qu’aucun nouveau cas de virus n’avait été signalé et que 61 échantillons prélevés sur des contacts à haut risque, tels que des infirmières, se sont révélés négatifs, selon le Hindustan Times.

Jusqu’à présent, six cas confirmés de virus ont été confirmés, dont deux ont entraîné la mort.

« Ce qui est très positif, c’est que les quatre patients sous traitement sont désormais stables et que leur état [a] « Le garçon de 9 ans, qui était sous assistance respiratoire, s’améliore cliniquement », a déclaré George au Press Trust of India. « Il n’est plus sous assistance respiratoire et reçoit une assistance minimale en oxygène. »

Au total, 1 233 personnes ont été inscrites sur une liste de contacts avec des personnes infectées par le virus, a rapporté le Hindustan Times.

India Today a également rapporté que les restrictions dans neuf zones de confinement de l’État du Kerala ont été assouplies, mais que les masques et la distanciation sociale sont toujours requis.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) décrivent le virus Nipah comme étant zoonotique – ce qui signifie qu’il peut être transmis des animaux aux humains – et que les chauves-souris frugivores en sont les principaux porteurs dans la nature.

« Le virus Nipah est également connu pour provoquer des maladies chez les porcs et chez les humains », a indiqué le CDC, ajoutant : « L’infection par le NiV est associée à une encéphalite (gonflement du cerveau) et peut provoquer une maladie légère à grave, voire la mort ».

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que le taux de mortalité du virus Nipah est estimé entre 40 et 75 %, mais qu’il peut « varier selon l’épidémie en fonction des capacités locales en matière de surveillance épidémiologique et de gestion clinique ».

« Les personnes infectées développent initialement des symptômes, notamment de la fièvre, des maux de tête, des myalgies (douleurs musculaires), des vomissements et des maux de gorge », a également indiqué l’OMS. « Cela peut être suivi de vertiges, de somnolence, d’altérations de la conscience et de signes neurologiques indiquant une encéphalite aiguë. Certaines personnes peuvent également souffrir d’une pneumonie atypique et de problèmes respiratoires graves, y compris une détresse respiratoire aiguë. L’encéphalite et les convulsions surviennent dans les cas graves, évoluant vers le coma. 24 à 48 heures. »

Le CDC a déclaré que le virus se transmet par contact direct avec des animaux ou des humains infectés et leurs fluides corporels, ou par la consommation de produits alimentaires contaminés par des animaux.

« Le traitement se limite aux soins de soutien, comprenant le repos, l’hydratation et le traitement des symptômes au fur et à mesure qu’ils apparaissent », selon le CDC.

Une série d’épidémies de NiV en Inde et au Bangladesh a tué 62 personnes en 2001 et 21 personnes dans l’État indien du Kerala en 2018, rapporte Reuters.