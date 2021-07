L’épidémie d’opioïdes n’est pas insoluble

La semaine dernière, nous avons reçu une terrible nouvelle : en 2020, le nombre de décès par surdose de drogue aux États-Unis a atteint son plus haut niveau jamais enregistré – plus de 93 000, selon les données fédérales préliminaires.

Et puis cette semaine, nous avons eu des nouvelles plus terribles : l’espérance de vie aux États-Unis a chuté de 1,5 an – la pire baisse depuis la Seconde Guerre mondiale. La plupart étaient dus au Covid-19. Mais une partie est due à l’augmentation des surdoses.

Tout cela pour dire que l’Amérique est actuellement aux prises avec une grande crise d’overdose, comme elle l’a été pendant plus de deux décennies.

Mais ce n’est pas parce que nous n’avons pas de solutions à l’épidémie d’opioïdes. Il existe des approches politiques reposant sur des preuves solides, qui peuvent être divisées en quatre catégories :

1) Restriction de l’approvisionnement en médicaments : L’une des raisons pour lesquelles les gens deviennent accros à la drogue est qu’ils y ont accès en premier lieu, via une ordonnance (OxyContin et autres analgésiques) ou dans la rue (également des médicaments sur ordonnance, mais aussi de l’héroïne ou du fentanyl).

Ainsi, une partie de la solution pourrait être des efforts pour réduire l’accès aux médicaments, y compris des réductions des prescriptions d’opioïdes, des efforts d’application de la loi pour briser et supprimer les marchés de la drogue, la politique commerciale, les mesures de contrôle aux frontières et la coopération internationale.

Ce n’est pas suffisant pour vaincre la drogue pour toujours. Mais une étude sur la sécheresse de l’héroïne en Australie en 2001, lorsque les efforts de la police ont massivement restreint l’approvisionnement en héroïne, a révélé que cela entraînait une réduction des problèmes liés à la drogue.

2) Traitement de la toxicomanie plus important et de meilleure qualité : Il existe d’excellents traitements pour la dépendance aux opioïdes. Des décennies de preuves montrent que des médicaments comme la méthadone et la buprénorphine réduisent de moitié ou plus les taux de mortalité chez les patients et maintiennent les personnes en traitement plus longtemps.

Mais le traitement reste inaccessible à beaucoup. Il n’y a peut-être pas de fournisseur dans votre région. Ce qui existe peut être extrêmement coûteux. Et le traitement proposé peut ne pas être du tout fondé sur des preuves.

Les experts disent qu’il y a une variété de correctifs nécessaires. Le gouvernement devrait dépenser beaucoup plus pour le traitement, le développer là où il n’est pas facilement disponible. Les assureurs, y compris les programmes publics, devraient le couvrir. Les régulateurs devraient s’assurer que le traitement est conforme à une norme décente – ce qui n’est certainement pas le cas dans de nombreux endroits aujourd’hui.

3) Réduction des méfaits : Certaines personnes consommeront de la drogue. La réduction des méfaits le reconnaît, en s’efforçant de réduire les méfaits de la consommation de drogues et de maintenir les gens en vie, espérons-le jusqu’à ce qu’ils soient prêts à arrêter de consommer.

À titre d’exemple, les échanges d’aiguilles fournissent des seringues stériles afin que les gens ne partagent pas ou ne réutilisent pas d’aiguilles, car la réutilisation peut entraîner une infection ou la propagation de maladies. Des décennies de recherche montrent que les échanges de seringues arrêtent la propagation des maladies, réduisent le nombre de seringues dans les espaces publics et relient davantage de personnes au traitement, le tout sans permettre une plus grande consommation de drogue.

Il existe plusieurs autres approches disponibles, comme la fourniture de l’antidote aux surdoses d’opioïdes, la naloxone, des sites de consommation supervisée et l’administration d’héroïne aux patients résistants au traitement. Certaines de ces idées sont définitivement en conflit avec les attitudes puritaines de nombreux Américains à l’égard des drogues en général, mais il existe des preuves qu’elles peuvent sauver des vies.

4) Traiter les causes profondes : Les gens sont plus susceptibles de consommer des drogues lorsqu’ils se trouvent dans des situations désespérées, dans lesquelles les drogues sont l’une des rares sources de joie ou de soulagement qu’ils peuvent obtenir (comme l’a montré l’expérience classique de Rat Park). Ainsi, à peu près n’importe quelle approche qui élève les pauvres et les défavorisés pourrait conduire à des réductions à long terme de la consommation de drogues.

C’est la catégorie avec le moins de preuves, en partie parce qu’il est difficile d’étudier les effets d’une intervention des décennies plus tard. C’est aussi une approche à long terme, donc cela ne ferait probablement pas autant pour arrêter la crise actuelle de la drogue autant que les futures.

Voici la bonne nouvelle : la majeure partie de ces idées sont couvertes par le plan du président Joe Biden pour mettre fin à l’épidémie d’opioïdes. Il s’agit simplement que Biden et le Congrès donnent la priorité à ce plan ou à quelque chose du genre.