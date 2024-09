L’épidémie de variole du mouton souligne le besoin urgent d’une capacité de réaction rapide au Canada

Cette épidémie, ainsi que les récentes épidémies de grippe aviaire H5N1 et la menace potentielle de futures pandémies, soulignent le besoin urgent pour le Canada et les pays occidentaux d’investir de manière durable dans la recherche et les infrastructures nécessaires pour lutter contre les agents infectieux et les maladies.

À l’Université de la Colombie-Britannique, nous avons franchi une première étape cruciale en dirigeant un projet de pointe pôle d’immuno-ingénierie et de bioproductiongrâce à un financement fédéral important et à la contribution stratégique et à la collaboration du gouvernement de la Colombie-Britannique et de partenaires nationaux des secteurs privé et à but non lucratif. Dans ce centre, grâce à des recherches avancées, nous accélérons le développement et les essais cliniques de nouveaux produits thérapeutiques et vaccins afin d’être prêts à réagir lorsque la prochaine pandémie touchera nos côtes.

La réalité est la suivante : nous n’avons pas le choix. Le coût de l’inaction est trop élevé.

Pendant la pandémie de COVID-19, nous avons pu constater les dommages graves et à long terme qu’un virus peut causer lorsque nous ne sommes pas équipés pour y faire face. De nombreux Canadiens ont souffert et perdu la vie pendant que les chercheurs travaillaient sans relâche pour mettre au point des vaccins et des traitements.

Heureusement, 18 milliards de doses de vaccins à ARNm ont été administrées dans le monde, en grande partie grâce à la technologie d’administration de nanoparticules lipidiques créée par le professeur Pieter Cullis de l’UBC, ce qui a permis de mettre un terme à la pandémie. Mais pendant que ces vaccins étaient en cours de développement, l’économie canadienne a souffert, des entreprises ont fermé et des emplois ont été perdus. Pour soutenir l’économie et les familles en difficulté, les gouvernements ont dû dépenser des milliards, dont les générations futures pourraient hériter sous forme de dette publique.

Nos enfants ont également été durement touchés, non pas directement par le virus, mais par la fermeture des écoles et l’isolement, dont nous commençons seulement à comprendre pleinement les effets.

Nous devons éviter de répéter les erreurs du passé. En investissant dès aujourd’hui dans la recherche et dans les capacités de biofabrication rapide, nous laisserons un héritage à nos enfants et à leurs enfants.