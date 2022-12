L’épidémie de rougeole dans l’Ohio continue de croître. Voici ce qu’il faut savoir sur le vaccin contre la rougeole et plus encore

Une épidémie de rougeole dans le centre de l’Ohio a dépassé 80 cas, concentrée chez les enfants non vaccinés. Selon les données disponibles mardi de la ville de Columbus, 74 des cas concernaient des enfants non vaccinés, quatre concernaient des enfants partiellement vaccinés qui n’avaient pas encore reçu leur deuxième dose et quatre autres concernaient des enfants dont le statut vaccinal était inconnu.

Vingt-trois des cas concernaient des enfants de moins d’un an, ce qui est trop jeune pour qu’ils soient éligibles au vaccin.

Fin novembre, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et l’Organisation mondiale de la santé ont mis en garde contre une énorme perturbation dans la vaccination des enfants contre la rougeole. Près de 40 millions d’enfants dans le monde ont raté leur vaccin contre la rougeole en 2021, ont indiqué les agences de santé.

À première vue, moins de 100 cas signalés ne semblent pas être un gros problème, d’autant plus que nous sommes aux prises avec d’autres maladies, y compris COVID-19, le grippe et RSV. Mais pour le Dr Steven Abelowitz, directeur médical du groupe médical pédiatrique Coastal Kids, la croissance actuelle de la rougeole et la sous-vaccination des enfants dans le monde sont “plus qu’un canari dans la mine de charbon”.

En 2019, juste avant la pandémie, les États-Unis ont enregistré les cas de rougeole les plus signalés depuis les années 1990. La majorité des cas se trouvaient dans des communautés sous-immunisées, et 89% des personnes atteintes de rougeole n’étaient pas vaccinés ou avaient un statut vaccinal inconnu.

“Ironiquement, la doublure argentée de COVID était que nous avions 13 cas”, a déclaré Abelowitz, faisant référence aux CDC. décompte officiel des cas de rougeole en 2020. “Maintenant que nous commençons à voir cette épidémie ici, c’est ce dont nous avions très peur.”

La rougeole est considérée comme éliminée des États-Unis depuis 2000, ce qui signifie que bien qu’il y ait eu des épidémies isolées, il y a n’a pas été « transmission continue de la maladie pendant plus de 12 mois.” Au cours de la décennie précédant 1963, lorsque le vaccin contre la rougeole est devenu disponible, 3 à 4 millions de personnes étaient infectées et 48 000 étaient hospitalisées chaque année.

Il y a un quelques cas de rougeole chaque année aux États-Unis, avec de petites épidémies se produisant parfois dans des communautés où les taux de vaccination sont inférieurs à la normale. Et alors que les enfants et les adultes vaccinés n’ont pas grand-chose à craindre en ce qui concerne la rougeole, les retards dans la vaccination et les épidémies concentrées attirent une fois de plus l’attention sur ce qui se passe lorsque les maladies infectieuses trouvent une opportunité de se propager.

Ross Kedl, professeur d’immunologie et de microbiologie au campus médical d’Anschutz de l’Université du Colorado, a déclaré que ce n’est “pas une coïncidence” si l’épidémie de rougeole dans l’Ohio se concentre sur les enfants non vaccinés.

“S’il se trouve dans une population sensible et dans les bonnes circonstances – que les vacances présentent assez bien – il peut se développer assez rapidement”, a déclaré Kedl.

Voici ce qu’il faut savoir.

Qu’est-ce que la rougeole et quels en sont les symptômes ?

La rougeole est une maladie très contagieuse transmise par voie aérienne qui provoque de la fièvre, une éruption cutanée rouge, une toux et des yeux rouges. C’est tellement contagieux que jusqu’à 9 personnes sur 10 qui n’ont pas de protection (soit par la vaccination, soit par une infection antérieure) l’obtiendront, selon le CDC.

Les symptômes apparaissent généralement entre sept et 14 jours après une expositionet l’éruption suivra trois à cinq jours après les premiers symptômes, selon le CDC.

De nombreuses personnes sont à risque de complications de la rougeole, notamment les jeunes enfants de moins de 5 ans, les adultes de plus de 20 ans, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Abelowitz dit qu’en termes de gravité, la rougeole est “significativement plus élevée que la plupart des virus auxquels nous sommes exposés”.

Selon le CDCenviron une personne sur cinq qui n’est pas vaccinée et qui attrape la rougeole sera hospitalisée.

Centres américains de contrôle et de prévention des maladies



À propos du vaccin contre la rougeole

La vaccination contre la rougeole est soit couverte par le vaccin ROR, soit par le vaccin RROV. Les deux protègent contre de multiples maladies, notamment la rougeole, les oreillons et la rubéole, mais le RROV comprend également la varicelle, qui est le virus qui cause la varicelle. Pour une comparaison complète entre les vaccins, consultez ce tableau du CDC.

L’American Academy of Pediatrics et le CDC recommandent que tous les enfants reçoivent deux doses du vaccin contre la rougeole: un coup à 12 à 15 mois, et un autre à 4 à 6 ans.

La plupart des gens aux États-Unis ont été vaccinés contre la rougeole. Cette protection est considérée à vie : une dose est efficace à environ 93 % et deux doses sont environ 97 % d’efficacité, avec une plage de 67 % à 100 %, selon le CDC. Si ce n’est pas le cas ou si vous n’êtes pas sûr de votre carnet de vaccination, contactez votre médecin. Toi peut recevoir une autre dose de vaccin RRO si vous n’avez pas de documentation, selon le CDC.

Et si tu étais né avant 1957 – quel que soit votre statut vaccinal – vous bénéficiez également d’une protection contre la rougeole aux yeux du CDC, car vous l’avez probablement eu dans votre enfance.

Que pouvez-vous faire à ce sujet

Les adultes vaccinés ont très peu de raisons de s’inquiéter de la rougeole. Si vous êtes dans la région de Columbus, Département de la santé de l’Ohio a plus d’informations sur les sites où les gens auraient pu être exposés et ce qu’il faut faire.

Mais si vous êtes le parent d’un jeune enfant qui a manqué une ou les deux doses du vaccin contre la rougeole, contactez votre pédiatre dès que possible. Pour aller plus loin dans la saison des fêtes où encore plus de gens voyageront, il est très important de passer cet appel téléphonique, selon Abelowitz.

Cela s’applique non seulement aux enfants aux États-Unis, mais aux personnes vivant dans tous les pays.

“Depuis trois ans, nous tirons la sonnette d’alarme sur la baisse des taux de vaccination et le risque croissant pour la santé des enfants dans le monde”, a déclaré Ephrem Tekle Lemango, responsable de la vaccination à l’UNICEF. communiqué de presse le mois dernier. “Nous avons une courte fenêtre d’opportunité pour rattraper de toute urgence le terrain perdu dans la vaccination contre la rougeole et protéger chaque enfant. Le moment est venu d’agir de manière décisive.”

Selon Kedl, l’épidémie de Columbus est “conforme à la prochaine étape des choses” lorsque les taux de vaccination contre la rougeole continuent de baisser, ajoutant que “la prochaine chose qui se produira probablement est que vous verrez une fréquence accrue d’épidémie”.

“Ce n’est pas un problème qui a besoin d’une solution”, a déclaré Kedl. “C’est une solution qui doit être acceptée.”

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.