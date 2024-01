L’épidémie de rougeole à Philadelphie s’aggrave

Une épidémie de rougeole à Philadelphie prend de l’ampleur. Cette semaine, les responsables de la santé annoncé un cas nouvellement découvert de maladie virale hautement contagieuse dans la région – le neuvième signalé à ce jour. Beaucoup de ces cas, y compris le dernier, ont été retracés dans un seul centre de soins de jour, et la plupart, sinon la totalité, des patients n’étaient pas vaccinés contre la rougeole.

L’épidémie semble avoir commencé début décembre à l’hôpital pour enfants de Philadelphie. Un nourrisson a été admis à l’hôpital avec de la fièvre ; deux jours plus tard, le bébé a développé une éruption cutanée révélatrice associée à la rougeole. Au moment où il est devenu évident que le nourrisson avait la rougeole, l’infection s’était déjà propagée à deux autres enfants à proximité, puis à un adulte.

Le nourrisson avait récemment voyagé dans un pays où la rougeole est répandue, alors que tous les cas qui en ont résulté sont survenus chez des personnes non vaccinées. L’un des bébés était encore trop jeune pour être vacciné (la première des deux doses est recommandée entre 12 et 15 mois). La famille de l’enfant plus âgé a intentionnellement évité la vaccination contre la rougeole et les parents ont également refusé un traitement proactif qui aurait pu prévenir l’infection après l’exposition, selon le Philadelphia Inquirer ; l’un des parents a ensuite contracté la rougeole.

Les responsables de la santé ont demandé que les personnes ayant contracté la rougeole ou potentiellement exposées à la rougeole à l’hôpital s’isolent jusqu’à ce que le risque de transmission soit écarté. Cependant, ils ont appris plus tard que l’une de ces familles avait refusé d’obtempérer et avait envoyé son enfant infecté à la garderie Multicultural Education Station Day Care de Philadelphie. L’enfant y a alors déclenché une nouvelle chaîne d’infection.

Ce dernier cas, annoncé mardi par les responsables de la santé, serait le cinquième associé à la garderie et le neuvième au total signalé récemment. Les autorités n’ont pas encore fourni plus de détails sur le nouveau cas, y compris l’état de santé actuel de la personne, son âge ou son statut vaccinal. Sur les huit cas précédents, tous n’étaient pas vaccinés, tandis que six ont été hospitalisés puis libérés. Un autre cas, découvert dans l’État voisin du New Jersey Comté de Camden la semaine dernière, semble sans lien avec le reste, ce qui fait craindre que de nouvelles épidémies ne surviennent.

Le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) est très efficace pour prévenir l’infection par la rougeole. En 2000, grâce à des programmes de vaccination systématique des enfants, les États-Unis ont réussi à éliminer la rougeole du pays. À ce jour, la couverture vaccinale nationale du vaccin ROR reste élevée. Mais la rougeole reste courante dans de nombreuses régions du monde et des cas sont occasionnellement importés aux États-Unis depuis d’autres pays. Étant donné que le virus extrêmement contagieux peut facilement se propager au sein des populations vulnérables, des épidémies peuvent encore survenir dans des poches de communautés moins vaccinées.

La baisse des taux de vaccination dans le monde a entraîné une résurgence de la rougeole dans les endroits où elle était en diminution. Et même les États-Unis ont fait face au possibilité très réelle la maladie redevient une menace locale. La rougeole n’est pas particulièrement mortelle, mais elle peut mettre davantage la vie des jeunes enfants en danger. Autres complications graves inclure pneumonie, encéphalite et perte possible de l’immunité contre d’autres maladies infectieuses. En 2022, un estimé à 136 000 personnes dans le monde, sont morts de la rougeole, selon l’Organisation mondiale de la santé, soit une augmentation de 43 % par rapport à l’année précédente.

Le niveau de couverture vaccinale ROR à Philadelphie est d’environ 93 %, ce qui devrait empêcher ces épidémies de devenir un danger pour le grand public. Mais les autorités sanitaires de la ville ont commencé à organiser des campagnes de vaccination gratuites en réponse à l’épidémie.