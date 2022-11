“L’épidémie de paresse” s’empare de la France – étude

Le traumatisme des fermetures de Covid a laissé de nombreux Français réticents à quitter leur domicile, se sentant fatigués et moins motivés au travail

La paresse empêche régulièrement près de la moitié de la population française de sortir de chez elle, révèle une nouvelle étude. La “épidémie de paresse” qui touche environ 45% de la population, est une conséquence directe des blocages de Covid, selon les chercheurs.

« Cette paresse à quitter son domicile touche particulièrement les tranches d’âge moyennes : 52 % chez les 25-34 ans et 53 % chez les 35-49 ans, contre seulement 33 % chez les 65 ans et plus. selon l’étude de l’International Market Research Group (IFOP) et du think tank de la fondation Jean-Jaures.

L’enquête, qui a été publiée la semaine dernière, a révélé que “l’appel du canapé semble être très puissant,” et le mot “lit” avait des connotations positives pour 74 % des répondants.

Selon la recherche, la pandémie et les verrouillages stricts ont eu “un impact profond” sur l’attitude des Français face au travail, à la vie de famille, au temps libre et à l’espace personnel. Quelque 37 % des répondants se disent moins motivés qu’avant dans leur travail et 41 % se plaignent de se sentir plus fatigués.

L’augmentation de la fatigue semble se produire indépendamment du sexe, de l’âge, de l’origine sociale et du lieu et “affecte le moral de la population”, selon la recherche.

D’un point de vue historique, l’attitude des Français vis-à-vis de «l’équilibre travail-vie» a changé encore plus radicalement, montre l’étude. En 1990, 60 % des Français estimaient que le travail était “très important,” contre seulement 24 % en 2021. En 1953, 54 % des adultes en emploi estimaient avoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Désormais, seuls 39% pensent que c’est le cas, tandis que 48% des répondants “se considèrent comme des perdants”.

Cette “mouvement des plaques tectoniques” comme le dit l’étude, a été exacerbée par la pandémie de Covid, mais ses origines sont liées à la “dévaluation de certaines expériences commerciales.” Licenciements réguliers du personnel à long terme et de la direction se concentrant uniquement sur la réussite financière “ont modifié la relation” entre employeurs et employés, affirme la recherche.

Quelque 1 001 adultes français ont participé à la recherche, qui a été menée en ligne entre le 1er et le 2 septembre.