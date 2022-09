Monkeypox continue de se propager aux États-Unis, mais le rythme des nouveaux cas a ralenti au cours des dernières semaines, a déclaré mercredi aux législateurs le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention.

Alors que le virus se propage toujours à un rythme rapide dans certaines régions des États-Unis, la croissance de nouveaux cas de monkeypox à travers le pays et dans le monde a diminué ces dernières semaines, a-t-elle témoigné devant le comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions. mercredi.

“Nous abordons cette nouvelle avec un optimisme prudent”, a-t-elle déclaré lors d’une audition.

Les États-Unis s’efforcent de contenir la plus grande épidémie de monkeypox au monde, avec plus de 22 600 cas dans les 50 États, Washington DC et Porto Rico, selon les données du CDC.

La maladie est rarement mortelle, mais provoque des lésions douloureuses ressemblant à des boutons ou des cloques. Selon le Dr Walensky, il y a eu un décès confirmé aux États-Unis à la suite de la maladie.

Le vaccin Jynneos, fabriqué par la société de biotechnologie danoise Bavarian Nordic, est le seul vaccin contre la variole du singe approuvé aux États-Unis. Deux doses sont administrées à 28 jours d’intervalle, et les responsables du CDC affirment qu’il est crucial que les personnes à risque reçoivent le deuxième vaccin. Il faut deux semaines après la deuxième dose pour que le système immunitaire atteigne sa réponse maximale.

Les personnes atteintes de monkeypox doivent rester à la maison jusqu’à ce que l’éruption cutanée soit guérie et qu’une nouvelle couche de peau se soit formée, rester à l’écart des autres personnes et ne partager aucun objet ou matériel avec d’autres personnes, selon les directives du CDC.