L’épidémie de monkeypox au Canada montre une «tendance à la baisse», selon le chef de l’OMS

La “tendance soutenue à la baisse” des cas de monkeypox au Canada est “encourageante” à voir, alors que plusieurs pays des Amériques font face à un nombre croissant d’infections, a déclaré mercredi le chef de l’Organisation mondiale de la santé.

« Dans les Amériques, qui représentent plus de la moitié des cas signalés, plusieurs pays continuent de voir un nombre croissant d’infections, bien qu’il soit encourageant de voir une tendance à la baisse soutenue au Canada », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré lors d’une conférence de presse à Genève.

Certains pays européens comme l’Allemagne et les Pays-Bas constatent également un “ralentissement net” de l’épidémie de monkeypox, a-t-il ajouté.

Il dit que la baisse des cas démontre “l’efficacité des interventions de santé publique” ainsi que le suivi des infections et la prévention de la transmission.

“Ces signes confirment ce que nous disons constamment depuis le début : qu’avec les bonnes mesures, il s’agit d’une épidémie qui peut être stoppée”, a déclaré le directeur général.

“Et dans les régions qui n’ont pas de transmission de l’animal à l’homme, c’est un virus qui peut être éliminé.”

Le Canada compte au total 1 228 cas de monkeypox avec la majeure partie d’entre eux en Ontario et au Québec, mais le rythme de propagation des cas a ralenti ces dernières semaines, avec seulement 169 cas signalés depuis le 12 août.

L’administrateur en chef de la santé publique, le Dr Theresa Tam, n’a pas commenté l’épidémie de monkeypox depuis le 12 août, lorsqu’elle a déclaré qu’il était “trop ​​​​tôt pour dire” si les cas ralentissaient ici, ajoutant qu’il pourrait y avoir “quelques signes précoces” qu’ils sont n’augmente pas au même rythme qu’au début de l’épidémie.

REGARDER | L’OMS affirme que l’épidémie de monkeypox au Canada ralentit

Tam a également déclaré que le Canada passerait bientôt à tester les eaux usées dans différentes régions du pays pour mieux suivre la propagation de la maladie, en s’appuyant sur l’infrastructure développée pour surveiller le COVID-19 pendant la pandémie.

Le directeur régional de l’OMS pour l’Europe, Hans Kluge, a déclaré lors d’une conférence de presse mardi qu’il était possible de éliminer l’épidémie de monkeypox en Europe soulignant les preuves que le nombre de cas ralentit dans une poignée de pays.

Il y a des signes encourageants d’une baisse soutenue d’une semaine à l’autre de l’apparition de cas dans de nombreux pays européens, dont la France, l’Allemagne, le Portugal, l’Espagne et la Grande-Bretagne, ainsi qu’un ralentissement dans certaines régions des États-Unis, malgré la rareté des vaccins Provisions.

“Nous croyons que nous pouvons éliminer la transmission interhumaine soutenue de la variole du singe dans le [European] région », a déclaré Kluge. « Pour progresser vers l’élimination… nous devons intensifier nos efforts de toute urgence.

Le nombre de cas de monkeypox signalés dans le monde a également baissé de 21 % la semaine dernière, inversant une tendance d’un mois à la hausse des infections et un signal possible que l’épidémie en Europe pourrait commencer à décliner, selon un rapport de l’OMS publié le 25 août.

L’OMS a signalé 5 907 nouveaux cas hebdomadaires et a déclaré que deux pays, l’Iran et l’Indonésie, ont signalé leurs premiers cas la semaine dernière. À ce jour, plus de 46 000 cas ont été signalés dans 98 pays depuis fin avril.