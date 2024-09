L’épidémie de grippe aviaire prend une tournure mystérieuse

Cette année en Aux États-Unis, 14 personnes ont été testées positives à la grippe aviaire. Neuf d’entre elles ont été infectées après avoir été en contact avec de la volaille, et quatre ont contracté le virus après avoir été exposées à des vaches laitières. La source du dernier cas, le plus récent, reste un mystère.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies a confirmé le cas le 6 septembre. Initialement détecté par le ministère de la Santé et des Services aux personnes âgées du Missouri, il s’agit du premier cas connu de grippe aviaire chez l’homme dans le pays sans exposition connue à un animal malade ou infecté. Jeudi, les autorités sanitaires ont déclaré qu’elles n’avaient pas déterminé comment la personne avait contracté le virus.

« À l’heure actuelle, les éléments indiquent qu’il s’agit d’un cas unique », a déclaré Nirav Shah, directeur adjoint principal du CDC, lors d’un point de presse.

Ce cas est toutefois inquiétant, car il soulève la possibilité d’une autre source de transmission, soit humaine, soit inconnue. Les responsables de la santé affirment qu’il n’existe pour l’instant aucune preuve de transmission interhumaine. Le CDC affirme que son système de surveillance n’a détecté aucune activité grippale inhabituelle dans le pays et que le risque pour la population générale reste faible.

« Notre système de surveillance de la grippe est conçu pour trouver des aiguilles dans des bottes de foin », a déclaré Shah lors de la conférence de presse. « Dans ce cas, nous avons trouvé une telle aiguille, mais nous ne savons pas comment elle est arrivée là. »

Le cas du Missouri est le premier à être détecté par le système national de surveillance de la grippe du pays, plutôt que par des tests ciblés sur les animaux. Cette année, le virus de la grippe H5N1 a décimé des élevages de volailles dans tout le pays et infecté des milliers de volailles. 200 troupeaux laitiers dans 14 États—le dernier en date en Californie. Il est de plus en plus se propageant à d’autres mammifèresnotamment les renards, les souris, les ratons laveurs et les chats domestiques. Le nombre croissant d’animaux porteurs du virus accroît le risque d’infection humaine.

On ne sait pas si cela s’est produit dans le cas du Missouri, mais c’est une piste sur laquelle les responsables de la santé disent enquêter.

« Quelle que soit la source, c’est inquiétant, car cela suggère que le virus est présent en grande quantité », explique David Boyd, virologue à l’Université de Californie à Santa Cruz qui étudie la grippe. « Cela indique qu’il existe une transmission généralisée parmi les sources animales. »

Le 22 août, un patient adulte a été hospitalisé dans le Missouri pour des raisons médicales sous-jacentes et a également été testé positif à la grippe. L’échantillon du patient a ensuite été envoyé au laboratoire de santé publique de l’État du Missouri, qui a déterminé qu’il ne correspondait pas aux virus de la grippe saisonnière actuellement en circulation.

Les CDC ont alors procédé à des tests supplémentaires, qui ont confirmé la semaine dernière qu’il s’agissait d’un type de grippe aviaire, ou H5. L’agence a procédé à des tests supplémentaires pour déterminer le sous-type du virus, la partie « N » du H5N1. Jeudi, les responsables de la santé ont déclaré que le patient avait une très faible concentration de matériel génétique viral et que, de ce fait, ils n’avaient pas été en mesure de générer un génome complet, y compris la partie N du virus. Cependant, leurs données montrent que le spécimen est étroitement lié au virus H5 qui circule chez les vaches laitières.