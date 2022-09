L’épidémie de grippe aviaire non saisonnière en France suscite des inquiétudes

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les falaises balayées par les vents de l’île de Rouzic devraient regorger de fous de Bassan, mais une vague non saisonnière de grippe aviaire sur la côte atlantique française cet été a dévasté leur nombre, alarmant les défenseurs de l’environnement et les aviculteurs.

Des milliers d’oiseaux de mer ont péri le long des côtes occidentales de la France au cours des dernières semaines à cause de l’infection virale, qui frappe généralement pendant les mois d’automne et d’hiver, ce qui fait craindre qu’elle ne soit devenue un risque toute l’année et endémique à la faune française.

Cela représente un danger pour l’industrie avicole française, la deuxième de l’Union européenne, qui a été contrainte d’abattre plus de 19 millions d’oiseaux entre novembre et mai à cause de la grippe aviaire, comme on l’appelle officiellement.

“La grippe aviaire frappe les oiseaux marins au printemps et en été, ce qui est totalement nouveau. Traditionnellement, la grippe aviaire frappe principalement les oiseaux aquatiques en hiver”, a déclaré Pascal Provost, directeur de la réserve ornithologique de l’archipel de Sept-Iles qui comprend l’île Rouzic.

Après une brève accalmie des épidémies dans les élevages en mai, le gouvernement français a assoupli les restrictions à l’aviculture en juin.

Cependant, peu de temps après, le virus a frappé des troupeaux le long de la côte bretonne, se propageant lentement vers le sud.

Rouzic abrite l’une des rares colonies de fous de Bassan au monde. Les prévôts ont déclaré que la grippe aviaire avait ravagé le troupeau à partir de début juillet, tuant les adultes et laissant leurs poussins mourir de faim.

Depuis fin juillet, sept nouveaux foyers de grippe aviaire ont été confirmés dans des élevages français, selon le ministère de l’agriculture.

“La situation est exceptionnelle – encore jamais rencontrée en France – en raison de son ampleur et de la période de détection des cas”, a indiqué le ministère sur son site internet, alertant sur le risque de contamination des élevages avicoles.

Les éleveurs de volaille français se remettent encore des épidémies précédentes et de l’abattage massif qui a suivi, et avant les dernières épidémies, ils ont déjà fait face à une baisse de près de 10% de leur production cette année, a déclaré le groupe industriel Anvol.

“Avant, les épidémies de grippe aviaire étaient causées par des oiseaux migrateurs, mais maintenant, on constate qu’il y a de plus en plus de cas dans la faune française. C’est nouveau et cela inquiète les éleveurs et toute la filière avicole”, a déclaré à Reuters le président de l’Anvol, Jean-Michel Schaeffer.

La grippe aviaire est généralement transmise par les excréments d’oiseaux sauvages migrateurs infectés ou par contact direct avec des aliments, des vêtements et du matériel contaminés.