L’épidémie de grippe aviaire demeure préoccupante et nous ne sommes toujours pas prêts à réagir

Ce commentaire a été adapté de l’épisode 141 du podcast Health & Veritas.

Le virus H5N1 reste un sujet de santé publique majeur, même si la presse en parle rarement. Nous avons connu une épidémie inquiétante de grippe aviaire H5N1, également connue sous le nom de grippe aviaire hautement pathogène, depuis le début de cette année. Lors de ma dernière mise à jour en juin, j’ai mentionné que 10 ouvriers agricoles, 100 millions de volailles et 168 troupeaux laitiers avaient été touchés par cette épidémie. Bien que les chiffres aient augmenté depuis, le changement n’est pas spectaculaire : 1 % de volailles supplémentaires sont mortes ou ont été euthanasiées, et nous en sommes maintenant à 13 ouvriers agricoles touchés, dont 9 dans des fermes avicoles du Colorado.

Il y a cependant 18 nouveaux troupeaux de bovins infectés par le virus H5N1, le plus grand nombre se trouvant au Colorado et les plus récents étant 3 troupeaux en Californie. La Californie est particulièrement préoccupante car c’est la première source de lait du pays et parce que la Californie a été particulièrement prudente, sachant à quel point il serait facile pour cette épidémie de se propager. Contrairement à d’autres régions, les fermes laitières californiennes sont immenses et ne courent pas les mêmes risques de transfert de bétail entre les fermes ; elles semblent également avoir travaillé dur pour nettoyer le matériel de traite afin d’éviter la propagation et nettoyer les remorques lorsqu’elles doivent déplacer le bétail. Mais même cela n’a pas suffi à empêcher complètement la propagation.

La plus grande nouvelle récente sur ce front est la découverte d’un patient dans le Missouri atteint de la grippe aviaire H5 ; ce cas a été détecté grâce à la surveillance de patients testés positifs à la grippe et a été pas associé à une épidémie animale. En fait, le Missouri est l’un des États qui n’a jamais connu de cas de grippe aviaire dans un troupeau de bovins.

Le séquençage génétique de ce cas est toujours en cours et il pourrait s’avérer lié à des épidémies d’oiseaux sauvages survenues dans le Missouri ou à quelque chose de complètement différent, peut-être même à du lait ou des produits laitiers contaminés. Existe-t-il des preuves d’une transmission interhumaine, ce qui est la chose que nous redoutons le plus à ce stade ? Absolument pas. Mais pour la première fois depuis un certain temps, nous avons au moins une question sur un cas humain et sur la façon dont il s’est propagé.

Est-ce que nous en faisons assez ? Non. L’État du Missouri n’a pas procédé activement à des tests et semble vouloir se voiler la face. Il n’y a peut-être pas de bétail infecté, mais il y a de bonnes raisons d’être méfiant, car les tests sont quasiment inexistants.

Il serait formidable de voir le CDC continuer à organiser ses efforts et à se coordonner avec les responsables de la santé publique et de l’agriculture des États pour établir les meilleures pratiques et créer des incitations pour des tests et des mises en quarantaine/isolement plus efficaces si nécessaire.

Personne ne sait quand cela pourrait nous affecter. Cela pourrait être le mois prochain ou la prochaine décennie. Mais nous aurions l’air ridicules si nous n’apprenions pas activement et ne nous préparions pas au pire, tout en espérant le meilleur.