L’épidémie de fièvre catarrhale s’étend à l’Essex

Le premier cas de virus de la langue bleue lors d’une récente épidémie a été détecté dans l’Essex.

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a déclaré que la maladie avait été trouvé dans quatre nouveaux locaux dans sa zone restreinte vendredi, y compris la première dans l’Essex.

Le Defra a récemment restreint les déplacements des moutons et des bovins dans le Norfolk, le Suffolk et l’Essex et a conseillé aux éleveurs de rester vigilants.

La fièvre catarrhale, qui peut provoquer la stérilité et des problèmes respiratoires chez certains animaux mais n’affecte pas les personnes ni la sécurité alimentaire, a été détectée dans 24 établissements depuis le 26 août.

Le Defra a déclaré que cela pourrait s’avérer fatal pour les animaux infectés « dans les cas les plus graves ».

Le virus se propage par les piqûres de moucherons qui sont souvent transportés depuis le continent lors des périodes de temps chaud.

Le virus a été détecté pour la première fois lors de cette épidémie dans une ferme près de Beccles, dans le Suffolk, le 26 août.

Jeudi, une zone de contrôle temporaire a été mise en place dans l’East Yorkshire après qu’un cas a été découvert près de Withernsea.

Le Defra a déclaré que les agriculteurs devraient continuer à surveiller fréquemment leurs animaux et signaler immédiatement toute « suspicion de maladie ».

L’hiver dernier, 126 cas de fièvre catarrhale ont été recensés en Angleterre, dans 73 établissements répartis dans quatre comtés.

Suivez l’actualité d’Essex sur Sons de la BBC, Facebook, Instagram et X.

Plus sur cette histoire