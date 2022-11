L’épidémie de Covid s’aggrave dans la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine

BEIJING – Les infections à Covid augmentent dans la capitale de la province chinoise du Guangdong, très exportatrice, ce qui fait craindre un autre frein à l’économie nationale.

Les écoles de huit des 11 districts de la ville de Guangzhou ont déplacé les cours en ligne pour la plupart des élèves à partir de jeudi. Au cours des derniers jours, de plus en plus de quartiers de la ville ont ordonné aux gens de rester chez eux et aux entreprises non essentielles de fermer.

“Dans l’état actuel des choses, il est difficile de dire si Guangzhou répétera l’expérience de Shanghai au printemps de cette année”, ont déclaré mercredi l’économiste en chef de Nomura pour la Chine, Ting Lu, et une équipe. “Si Guangzhou répète ce que Shanghai a fait au printemps, cela conduira à un nouveau cycle de pessimisme sur la Chine.”

Plus tôt cette année, la métropole de Shanghai a été fermée pendant environ deux mois et des contrôles Covid plus larges ont entraîné un PIB national au deuxième trimestre qui n’a augmenté que de 0,4 %, selon les chiffres officiels. Le PIB a rebondi au troisième trimestre avec une croissance de 3,9 %, mais les exportations ont ensuite chuté de manière inattendue en octobre.

Il n’était pas immédiatement clair dans quelle mesure les dernières restrictions commerciales de Guangzhou affectaient la capacité des usines à fonctionner. De nombreux fabricants sont situés à l’extérieur de la ville, mais dans la même province.

Le constructeur automobile public GAC Group a déclaré que ses constructeurs à Guangzhou fonctionnaient normalement jeudi matin. “L’épidémie n’a pas eu d’impact substantiel”, a déclaré la société dans un communiqué.