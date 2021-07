L’épidémie de Covid en Angleterre L’équipe ODI provoquera le chaos, mais ils ont de la profondeur pour faire face, déclare Nasser Hussain | Nouvelles de cricket

Expert en cricket et chroniqueur

















1:09



Nasser Hussain a félicité la BCE pour la façon dont elle a géré la bulle de Covid mais a déclaré que la dernière épidémie provoquerait le chaos

Nasser Hussain a félicité la BCE pour la façon dont elle a géré la bulle de Covid mais a déclaré que la dernière épidémie provoquerait le chaos

Nasser Hussain a félicité la BCE pour sa gestion des bulles Covid au cours de l’année écoulée, mais pense que l’épidémie parmi l’équipe d’un jour d’Angleterre provoquera un « chaos absolu ».

Trois joueurs et quatre membres du personnel des coulisses ont été testés positifs pour Covid-19, le reste de l’équipe étant considéré comme des contacts étroits et tenu de s’auto-isoler.

Avec l’ensemble de l’équipe de 16 joueurs exclu de la série ODI contre le Pakistan, Ben Stokes revient de blessure pour diriger un groupe anglais révisé de 18 personnes qui comprend neuf joueurs non capés.

« Cela montre à quel point l’Angleterre et la BCE ont réussi au cours des 15 derniers mois à l’époque de Covid pour la garder hors de la bulle, que ce soit la bulle complètement serrée, quelque chose qui a été légèrement assouplie et je pense qu’ils ont dû assouplir cette bulle légèrement », a déclaré Hussain à Sky Sports.

« Les joueurs de cricket ont fait le tour du monde dans des bulles et juste pour leur santé mentale, quand ils se tournent vers le sol et voient la société normale là-bas et sont légèrement détendus, alors c’est ce qu’ils doivent faire avec leurs joueurs.

Angleterre vs Pakistan Vivre de

« C’est maintenant dans le camp et maintenant ils vont devoir réagir.

« Cela va provoquer le chaos car, évidemment, ils doivent choisir une équipe complètement différente, c’est-à-dire 16 joueurs, puis le personnel des coulisses et les entraîneurs sont exclus.

« Ils devront retirer la majeure partie de ces joueurs du cricket du comté, il y a une série de matchs de championnat du comté en cours et tous ces comtés devront remplacer ces joueurs et les faire tester.

« Les joueurs retirés devront se rendre à Cardiff et se faire tester pour entrer dans la bulle, ce sera donc le chaos absolu dans les tours de la BCE en ce moment. Mais cela montre à quel point la BCE et le sport d’élite ont réussi jusqu’à présent. «

Eoin Morgan sera remplacé par Ben Stokes en tant que capitaine de la série ODI contre le Pakistan

Bien qu’ayant perdu l’intégralité de son effectif initial, Hussain pense que l’Angleterre a la force en profondeur pour faire face à la série de trois matches contre le Pakistan,

« Ce sera perturbant, mais le cricket anglais peut le gérer un peu mieux en raison de la profondeur, en particulier de son équipe de ballons blancs », a ajouté l’ancien capitaine anglais.

« Cela a toujours été dit, je pense que c’est Sam Billings l’année dernière qui a déclaré que l’équipe de ballons blancs était l’une des équipes les plus difficiles au monde à intégrer.

« Donc, parce qu’ils ont tellement de profondeur, je pense qu’ils vont gérer ça et l’équipe qu’ils ont formée jeudi pour le premier ODI contre le Pakistan sera une assez bonne équipe, pour être honnête. »

1:58 L’Angleterre a été forcée de sélectionner une nouvelle équipe pour la série ODI du Pakistan après que sept tests positifs de Covid-19 ont poussé toute l’équipe à l’isolement L’Angleterre a été forcée de sélectionner une nouvelle équipe pour la série ODI du Pakistan après que sept tests positifs de Covid-19 ont poussé toute l’équipe à l’isolement

Pendant ce temps, Michael Atherton pense que les implications financières potentielles de nouvelles épidémies cet été seront particulièrement préoccupantes pour la BCE.

« Je pense que la vraie inquiétude est que l’été dernier, l’été international s’est complètement échappé et cela a sauvé le match financièrement », a-t-il déclaré.

« La vraie inquiétude maintenant avec la variante Delta à la hausse est que le cricket pourrait être gravement touché cet été.

« Il y a un sentiment d’inévitabilité à ce sujet avec l’ouverture de la société… le cricket est incapable de jouer dans le genre de bulles bio-sécurisées strictes qui étaient en place l’année dernière pour toutes sortes de raisons : financières, santé mentale, bien-être des joueurs .

« Il était inévitable que cela se produise, c’est peut-être un exemple extrême avec toute l’équipe devant s’isoler et une nouvelle équipe devant être choisie. »

Regardez le premier ODI entre l’Angleterre et le Pakistan, à Cardiff, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 12h30 jeudi.