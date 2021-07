L’épidémie de COVID de Provincetown montre que «les vaccins fonctionnent»

Une épidémie de COVID-19 dans le Massachusetts qui a été essentielle pour que les responsables de la santé décident d’étendre les recommandations de masquage aurait pu être bien pire sans vaccins, selon les experts de la santé.

Les personnes entièrement vaccinées représentaient près des trois quarts des infections au COVID-19 après les événements du 4 juillet à Provincetown, la communauté qui a été examinée dans le Massachusetts, selon une étude du CDC publiée vendredi dans le rapport hebdomadaire de l’agence sur la mortalité et la morbidité. Le site touristique balnéaire est situé dans le comté avec le taux de vaccination le plus élevé du Massachusetts.

Le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré dans un communiqué que les résultats « ont fait craindre que, contrairement à d’autres variantes, les personnes vaccinées infectées par le delta puissent transmettre le virus ».

Mais l’épidémie aurait pu être bien pire sans vaccins.

« Les vaccins fonctionnent. Sur les 900 cas liés au cluster de Provincetown, il n’y a eu aucun décès, 7 hospitalisations et les symptômes sont en grande partie bénins », a tweeté Alex Morse, le directeur municipal de Provincetown.

« L’épidémie est contenue et Provincetown est en sécurité. »

Ashish K. Jha, doyen de la Brown University School of Public Health, a qualifié ces « taux très bas » sur Twitter, ajoutant que les chiffres sont « cohérents avec le thème selon lequel les vaccins préviennent les maladies graves ».

Jha a déclaré que « plusieurs milliers de personnes (certaines non vaccinées) se sont présentées pour célébrer le 4 juillet », les « bars bondés, les clubs et beaucoup de mélanges de personnes vaccinées et non vaccinées dans des espaces restreints » ont créé « des conditions idéales pour la propagation du COVID ».

« Résumé? L’épidémie de P-town aurait été un cauchemar si personne n’avait été vacciné », a-t-il déclaré.

Eric Topol, fondateur et directeur du Scripps Research Translational Institute, a qualifié Provincetown de « peut-être le pire des cas » sur Twitter et les vaccins ajoutés sont très efficaces pour protéger contre l’hospitalisation et les cas graves.

Peter Hotez, doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine, dit sur Twitter alors que certaines infections révolutionnaires se sont produites, « les vaccins étaient toujours très efficaces et ont sauvé des vies » à Provincetown.

Aussi dans l’actualité :

► Les intervenants médicaux d’urgence de la Nouvelle-Orléans ont été si durement touchés par une résurgence des cas de COVID-19 que la ville n’a pas la capacité de gérer correctement les appels au 911, a déclaré vendredi le maire de la Nouvelle-Orléans LaToya Cantrell, selon CNN. Cantrell a annoncé de nouveaux mandats de masques et une augmentation des ressources EMS.

► Les spectateurs des spectacles de Broadway devront présenter une preuve de vaccination et porter des masques dans les salles de cinéma, ont annoncé vendredi les producteurs.

► Disney World et Disneyland exigent que tous les employés soient vaccinés et les visiteurs doivent à nouveau porter des masques.

► Avec de nombreuses personnes se plaignant de brouillard cérébral, de problèmes d’attention et de confusion après COVID-19, les chercheurs explorent si les infections pourraient avoir des conséquences à long terme pour le cerveau. Dans plusieurs essais rendus publics jeudi, des scientifiques ont découvert des changements dans la biologie du cerveau après une hospitalisation avec COVID-19.

► L’IRS a annoncé qu’il étendrait les crédits d’impôt aux employeurs qui accordent à leurs employés des congés payés pour se faire vacciner contre le COVID-19, les encourageant à laisser le temps aux gens de se faire vacciner.

📈Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 34,9 millions de cas confirmés de COVID-19 et 613 1006 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 197,3 millions de cas et 4,2 millions de décès. Plus de 164,1 millions d’Américains – 49,5% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

📘Ce que nous lisons : Les casinos de New York au Maryland battent de nouveaux records de revenus alors que les parieurs reviennent aux machines à sous et aux jeux de table au milieu de la demande refoulée en raison de la pandémie de COVID-19, selon les dossiers. Lire la suite.

Le Congrès ne prolonge pas le moratoire sur les expulsions, malgré les efforts de dernière minute

Après avoir lutté pour des votes toute la journée, la Chambre des représentants n’a pas réussi vendredi à adopter un projet de loi qui aurait prolongé le gel des expulsions qui doit expirer samedi.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, le chef de la majorité Steny Hoyer et le fouet James Clyburn ont publié une déclaration conjointe sur le projet de loi échoué et ont blâmé les républicains.

« Il est extrêmement décevant que les républicains de la Chambre et du Sénat aient refusé de travailler avec nous sur cette question », ont-ils écrit dans le communiqué. « Nous les exhortons vivement à reconsidérer leur opposition à aider des millions d’Américains et à se joindre à nous pour aider les locataires et les propriétaires les plus durement touchés par la pandémie et prévenir une crise d’expulsion à l’échelle nationale. »

-Chelsey Cox et Ella Lee

Six tests positifs pour COVID sur le navire Royal Caribbean

Six passagers naviguant sur l’aventure des mers de Royal Caribbean International, qui est partie de Nassau samedi, ont été testés positifs pour COVID-19, Lyan Sierra-Caro, porte-parole de Royal Caribbean, a confirmé à USA TODAY vendredi. Tous sont des citoyens américains.

Les tests sont revenus dans le cadre des tests de routine de fin de croisière, offerts par courtoisie par la compagnie de croisière, car la plupart des passagers doivent prouver qu’ils ont un test négatif pour rentrer chez eux. Les voyageurs voyageant vers les États-Unis depuis des destinations internationales sont tenus de présenter une preuve d’un test COVID négatif ou une preuve qu’ils se sont rétablis du virus au cours des trois derniers mois.

« Ces invités ont été mis en quarantaine puis retestés avec un test PCR pour confirmer leur diagnostic », a déclaré Sierra-Caro. Des tests PCR et antigéniques étaient proposés aux passagers, en fonction de leur destination. Les tests qui sont revenus positifs étaient des tests rapides, et ces passagers ont été retestés jeudi ou vendredi avec un test PCR, qui est plus fiable.

-Morgan Hines

Contribution : The Associated Press